АТОР: минимальная цена на тур за границу превысила 160 тысяч рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездки за рубеж для граждан России подорожают в связи с тем, что ослабляет свои позиции рубль. Минимальная цена на тур на сегодняшний день превышает отметку в 160 тысяч рублей, сообщили в Агентстве городских новостей "Москва".

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

Из заявления вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна следует, что путешествия за границу выходят за рамки, становясь роскошью, из-за текущей динамики курсов валют.

Эксперт акцентировал внимание на том, что слетать куда-либо вдвоём за 1000 долларов сейчас уже не представляется.

"Туров по 40-50 тысяч рублей не существует, — подчеркнул Мурадян. — 160-180 тысяч нужно минимум".

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