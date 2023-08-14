Поездки за рубеж для граждан России подорожают в связи с тем, что ослабляет свои позиции рубль. Минимальная цена на тур на сегодняшний день превышает отметку в 160 тысяч рублей, сообщили в Агентстве городских новостей "Москва".
Из заявления вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна следует, что путешествия за границу выходят за рамки, становясь роскошью, из-за текущей динамики курсов валют.
Эксперт акцентировал внимание на том, что слетать куда-либо вдвоём за 1000 долларов сейчас уже не представляется.
"Туров по 40-50 тысяч рублей не существует, — подчеркнул Мурадян. — 160-180 тысяч нужно минимум".
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.