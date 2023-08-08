Российский турист рассказал о шопинге в Исландии за 70 рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер-путешественник провел интересный эксперимент, чтобы выяснить, что можно приобрести на 70 рублей в одной из самых дорогих стран мира — в Исландии, сообщает "Турпром".

Фото: pixels

В рамках исследования турист из России путешествовал по всему острову, искусственно ограничивая себя покупками, стоимостью ниже 100 исландских крон, что примерно равно 70 рублям. Он поделился результатами эксперимента в своем блоге "Путешествия по планете".

Он отмечает, что выбор товаров, доступных за 70 рублей в Исландии, ограничен. В своих словах блогер говорит:

"В Исландии всё очень дорого и со среднестатистической российской зарплатой, например, в пятьдесят тысяч рублей делать здесь вообще нечего".

Среди приобретенных товаров турист отмечает маленький шоколадный батончик, лакричные конфеты, одно яблоко и скромный сувенир — открытку на память. Отправка открытки при этом в три раза превышает её стоимость.

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