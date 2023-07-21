Туристы египетского пляжа взволнованы очередным появлением "морского дьявола"

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В курортном городе Хургада, расположенном в Египте, вновь появился "морской дьявол" — скат манта, дальний родственник акулы. Это существо было замечено на мелководье, возле одной из пристаней для туристических яхт в минувший вторник утром. Об инциденте сообщила египетская газета Cairo24.

Фото: pixabay. com

Предыдущее появление манты произошло недавно в полосе прибоя многолюдного пляжа. Толпы купальщиков впали в ступор, когда огромная рыба проплыла мимо них. Внешний вид плавника хищницы, торчащего из воды, напоминал акулий и наводил ужас на очевидцев.

Очередное появление огромного морского существа у берегов курорта прокомментировал основатель Ассоциации морских спасателей и охраны морской среды, Хассан аль-Тайеб. Специалист подчеркнул, что скат манта — это хоть и огромная рыба, но совершенно безобидная. Она обитает в водах Красного моря. Её появление у побережья является редким событием для туристов и любителей морской жизни, а ещё свидетельствует о безопасности морской среды в регионе Красного моря.

Эксперт призвал соблюдать спокойствие и не бояться "морского дьявола". На это есть несколько причин, утверждал он: скат манта обладает самым большим рыбьим мозгом в мире. Манта — не людоед, питается мельчайшими организмами в океанах и морях — специалисты именуют его "фильтратором". У этой рыбы нет зубов.

Возвращение морского дьявола на пляжи Хургады стало сюрпризом для туристов и местных жителей. Одни были очарованы его изящной манерой плавания, другие признались, что необычный внешний вид и размеры рыбы напугали их.

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