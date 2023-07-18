После теракта на Крымском мосту около 30% туристов (у которых запланировано заселение в ближайшие 10 дней) перенесли бронирования в отелях и частном секторе на "попозже", около 15% отменили их, около 50% не поменяли своего решения. Таковы данные, сообщённые Pravda.Ru Крымской информационной группой.
Эксперты КИГ подготовили экспресс-исследование, ссылаясь на блиц-интервью с отельерами, представителями санаториев и пансионатов, а также мониторинга и анализа чатов туристов (в том числе "Крымский мост", "Ситуация на Крымском мосту", "Сухопутный путь", "Мост/паром/сухопутный путь", а также "Разговоры у Крымского моста", "Крым. Туризм и советы", и т.д.).
По данным исследователей, опросивших туристов и представителей туристической сферы после взрыва:
Около 12% уже выдвинулись в отпуск и будут решать, где отдыхать, исходя из удобства логистики "ближе к Краснодарскому краю и полуострову", более склоняясь продолжить путь в Крым.
Туристы также оценили безопасность отдыха:
Процитируем обсуждения туристов в чатах и в блиц-интервью с исследователями КИГ.
"В Брянск, Калугу, Смоленск, Курск, Белгород, даже в Москву, Кремль и на Рублёвку прилетало тоже, в Крыму хотя бы все сбивают", "За всё время с 2014 года не было ударов по туристическим местам", "Друзья и знакомые говорили, что там всё под защитой, не слышала про удары по туристам на полуострове" - сообщали путешественники.
"Вчера в 04:00 подъехали к пробке на мост. Буря эмоций и негодования, "как быть, что делать дальше"... развернулись уехали в Кабардинку. Но всё это не то.... Крым в самом сердце. Утром не смогли удержаться и выехали в Крым. Вот такой мы народ! Ничего нас не остановит!" - пишут туристы.
"Ребят, скажу так, ничего бояться не нужно, тут всё спокойно, Крым, море чистое, тёплое, людей не так много, как в Краснодарском крае, всё дешевле, чем там - ехать однозначно можно и нужно, ни капли не пожалел, уж очень здесь хорошо", - рассказывают в том же чате.
"После 36 часов за рулём я в Крыму. Сначала очередь на мост, взрыв (мы между "Лукойлами" стояли, слышали), разворот на первой развязки. Доехали до парома, облом, поехали через новые территории, первой волной" - добавил другой автопутешественник.
На 18 июля 2023 года, после взрыва на мосту, остановки движения и запуска реверсивного движения через мост туристам доступны следующие способы попасть в Крым:
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