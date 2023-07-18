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После взрыва: 80% туристов поедут в Крым, 59% уверены в безопасности

4:34
Туризм

После теракта на Крымском мосту около 30% туристов (у которых запланировано заселение в ближайшие 10 дней) перенесли бронирования в отелях и частном секторе на "попозже", около 15% отменили их, около 50% не поменяли своего решения. Таковы данные, сообщённые Pravda.Ru Крымской информационной группой.

После взрыва: 80% туристов поедут в Крым, 59% уверены в безопасности
Фото: Сандро (Крымский репортаж): https://t.me/sandro_crimea

Эксперты КИГ подготовили экспресс-исследование, ссылаясь на блиц-интервью с отельерами, представителями санаториев и пансионатов, а также мониторинга и анализа чатов туристов (в том числе "Крымский мост", "Ситуация на Крымском мосту", "Сухопутный путь", "Мост/паром/сухопутный путь", а также "Разговоры у Крымского моста", "Крым. Туризм и советы", и т.д.).

По данным исследователей, опросивших туристов и представителей туристической сферы после взрыва:

  • 10% отменили поездку в Крым, половина из них поедет на курорты Краснодарского края, половина проведёт отпуск дома, на дачах или в других странах;
  • 27% заняли выжидательную позицию, ориентируясь по ситуации - насколько далее безопасно отдыхать в Крыму, а также как въехать и выехать из Крыма после отпуска. Большинство из туристов изучают все чаты с советами и пояснениями, а также материалы информационных центров и оперативного штаба. 
  • 52% заявили, что не собираются менять свои планы и отказываться от отдыха в Крыму, в том числе и по причинам "всё уже оплачено", "запланировали от и до отпуск", "украинцы хотели, чтобы мы отказались от Крыма - не доставим им такой радости".

Около 12% уже выдвинулись в отпуск и будут решать, где отдыхать, исходя из удобства логистики "ближе к Краснодарскому краю и полуострову", более склоняясь продолжить путь в Крым.

Туристы также оценили безопасность отдыха:

  • 28% считают Крым безопасным или не более опасным, чем другие города России. 
  • 59% считают Крым относительно безопасным местом для отдыха летом-2023
  • Около 10% считают Крым относительно опасным или "реально опасным" местом, половина из них поэтому отменила поездку на полуостров, половина заявила, что готова на "экстрим".
  • 2% отказались от ответа на вопросы.

Процитируем обсуждения туристов в чатах и в блиц-интервью с исследователями КИГ.

"В Брянск, Калугу, Смоленск, Курск, Белгород, даже в Москву, Кремль и на Рублёвку прилетало тоже, в Крыму хотя бы все сбивают", "За всё время с 2014 года не было ударов по туристическим местам", "Друзья и знакомые говорили, что там всё под защитой, не слышала про удары по туристам на полуострове" - сообщали путешественники.

"Вчера в 04:00 подъехали к пробке на мост. Буря эмоций и негодования, "как быть, что делать дальше"... развернулись уехали в Кабардинку. Но всё это не то.... Крым в самом сердце. Утром не смогли удержаться и выехали в Крым. Вот такой мы народ! Ничего нас не остановит!" - пишут туристы.

"Ребят, скажу так, ничего бояться не нужно, тут всё спокойно, Крым, море чистое, тёплое, людей не так много, как в Краснодарском крае, всё дешевле, чем там - ехать однозначно можно и нужно, ни капли не пожалел, уж очень здесь хорошо", - рассказывают в том же чате.

"После 36 часов за рулём я в Крыму. Сначала очередь на мост, взрыв (мы между "Лукойлами" стояли, слышали), разворот на первой развязки. Доехали до парома, облом, поехали через новые территории, первой волной" - добавил другой автопутешественник.

На 18 июля 2023 года, после взрыва на мосту, остановки движения и запуска реверсивного движения через мост туристам доступны следующие способы попасть в Крым:

  1. По Крымскому мосту (только легковой (по СТС) транспорт), формируются колонны по 30-50 машин с сопровождением ДПС.
  2. По новым территориям России "через Мариуполь" - для легковых, грузопассажирских, грузовых машин, микроавтобусов, автодомов, и т. д.
  3. Через паромную переправу (на автобусах)
  4. По железной дороге (как из своих городов, так и из Тамани). 

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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