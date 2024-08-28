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Спенсер Мэттьюз пробежал 30 марафонов в пустыне за 30 дней

Британец Мэттьюз пробежал 30 марафонов по песку за 30 дней
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Спорт

Британская телезвезда Спенсер Мэттьюз пробежал 30 марафонов в пустыне по песку за месяц. Теперь он мировой рекордсмен, занесённый к Книгу рекордов Гиннесса.

Британец Мэттьюз пробежал 30 марафонов по песку за 30 дней
Фото: commons.wikimedia.org by yeowatzup, CC BY 2.0

Он одолел 30 марафонов в иорданской пустыне подряд. Мэттьюз пробежал 1274 километра за 30 дней по одной из самых труднопроходимых в мире трасс, где абсолютно нет условий для восстановления. Его целью был сбор средств на благотворительность.

Мужчина уже заработал 342 508 фунтов стерлингов, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Ведущие мировые марафоны проводятся под эгидой и по правилам, разработанным Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Правила AIMS подтверждены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

«Ги́ннесс Мировы́е реко́рды» (англ. Guinness World Records), также «Всеми́рная кни́га реко́рдов», «Кни́га реко́рдов Ги́ннесса» (англ. The Guinness Book of Records, до 1998 года) и «Кни́га мировы́х реко́рдов Ги́ннесса» (англ. The Guinness Book of World Records, в США) — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков. Всего пустыни занимают в мире 21,0 млн км² (без учёта полярных пустынь Антарктиды и Арктики), или около 14 % на поверхности суши. Самая большая пустыня — Сахара, занимающая всю северную часть африканского континента.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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