Школьная столовая в СССР — это не просто место приёма пищи. Это церемония с запахом котлет, звоном ложек и обязательной очередью.
Там формировался не только вкус, но и характер. Кто выжил в битве за вторую булочку — тот взрослел быстрее.
Интерьер: строго, линолеумно, с душой
Пол — линолеум, чаще серо-зелёный, со следами летних каникул и зимней обуви. Столы — длинные, иногда с облупленной краской. Стулья или табуретки — всё, что ещё не сломали.
На стенах — плакаты с надписями типа "Когда я ем — я глух и нем".
Очередь: театр войны и дипломатии
Сначала звенит звонок на длинную перемену — и всё, побежали. Начальная школа — по графику. Старшеклассники — по наглости.
Очередь — шумная, живая, кто-то пролезает, кто-то держит место "для Васьки". Подносов не было. Всё — на подносах у поваров, ты просто берёшь тарелку и идёшь.
Еда: легендарные блюда советского детства
Меню менялось редко, но запоминалось навсегда:
Второе:
Компот из сухофруктов — кислый, мутный, вкусный. Булочка с изюмом, которая всегда была горячей и липкой. Кисель — загадочная субстанция, которой можно было штукатурить стены.
Атмосфера: шум, пар и щедрость ложки
Почему мы до сих пор это помним?
И всё это — под надзором поваров, которые помнили всех по имени и по аппетиту.
Школьная столовая СССР — это больше, чем общепит. Это — кусок детства, сваренный в огромной кастрюле и политый компотом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.