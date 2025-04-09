Общепит СССР: как выглядела школьная столовая

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Школьная столовая в СССР — это не просто место приёма пищи. Это церемония с запахом котлет, звоном ложек и обязательной очередью.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

Там формировался не только вкус, но и характер. Кто выжил в битве за вторую булочку — тот взрослел быстрее.

Интерьер: строго, линолеумно, с душой

Пол — линолеум, чаще серо-зелёный, со следами летних каникул и зимней обуви. Столы — длинные, иногда с облупленной краской. Стулья или табуретки — всё, что ещё не сломали.

На стенах — плакаты с надписями типа "Когда я ем — я глух и нем".

Очередь: театр войны и дипломатии

Сначала звенит звонок на длинную перемену — и всё, побежали. Начальная школа — по графику. Старшеклассники — по наглости.

Очередь — шумная, живая, кто-то пролезает, кто-то держит место "для Васьки". Подносов не было. Всё — на подносах у поваров, ты просто берёшь тарелку и идёшь.

Еда: легендарные блюда советского детства

Меню менялось редко, но запоминалось навсегда:

Первое: щи, борщ, рассольник или суп с макаронами (которых было 6 штук на тарелку).

Второе:

Котлета (не всегда мясная) с пюре

Рис с гуляшом (иногда попадались куски лука, выдававшие "мясо")

Макароны — классика, иногда с горошком.

Компот из сухофруктов — кислый, мутный, вкусный. Булочка с изюмом, которая всегда была горячей и липкой. Кисель — загадочная субстанция, которой можно было штукатурить стены.

Атмосфера: шум, пар и щедрость ложки

Стучат ложки, звенят стаканы, кто-то ругается, кто-то смеётся

Дежурные классы помогают накрывать — с красными повязками на рукаве

Кто-то не доел, а кто-то просит добавку.

Почему мы до сих пор это помним?

Там был свой мир — с правилами, вкусами, очередями

Там была первая борьба за булочку и за справедливость

Там еда была — простой, настоящей, без упаковки и понтов.

И всё это — под надзором поваров, которые помнили всех по имени и по аппетиту.

Школьная столовая СССР — это больше, чем общепит. Это — кусок детства, сваренный в огромной кастрюле и политый компотом.