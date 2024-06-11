Тренер Карпин допустил уход из сборной России по футболу этим летом

Валерий Карпин считает, что может покинуть сборную РФ по футболу этим летом

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер сборной России и футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин высказался о своем будущем в национальной команде.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

У него пока не было официального предложения о продлении контракта со сборной России. Карпин допускает, что и теоретически, и фактически следующий матч может стать для него последним в национальной команде. При этом работать "на разрыв" и дальше Карпин готов.

"Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов", — цитирует главного тренера "Чемпионат".

Валерий Карпин во главе национальной сборной России с июля 2021 года. Его соглашение рассчитано до конца июля 2024 года.

Кстати, 7 июня сборная России разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0.