Лучшая посещаемость домашних матчей в Восточной Европе у "Зенита"

ФК "Зенит" стал самым посещаемым футбольным клубом в Восточной Европе

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"Зенит" стал самым посещаемым футбольным клубом на территории Восточной Европы. Статистику привел портал Metaratings.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Средняя посещаемость матчей чемпионов РФ в сезоне-2023/2024 насчитывает 28 158 человек. В топ-15 клубов по количеству болельщиков включили футбольный клуб "Краснодар" (23 623), который встал на четвертую позицию, а также московский "Спартак" (15 286), он занял 13 место в списке.

Кроме питерского "Зенита" в тройке лидеров по посещаемости два клуба из Польши. На втором месте фк "Лех" (24 852), а на третьем расположилась "Легия" (24 716).

Кстати, питерский футбольный клуб "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Его главный тренер — Сергей Семак.