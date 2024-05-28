Сафонову предстоит пройти в Париже медосмотр перед переходом в "ПСЖ" в ближайшее время

Голкипер "Краснодара" Сафонов приехал в Париж для прохождения медкомиссии для "ПСЖ"

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер клуба "Краснодар" Матвей Сафонов прибыл в Париж для прохождения медицинского осмотра перед переходом в "ПСЖ". Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс в своих соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По информации Хоукинса, все детали сделки уже согласованы, и российский вратарь скоро подпишет пятилетний контракт с парижским клубом.

Ранее стало известно, что "ПСЖ" заплатит "Краснодару" €20 млн за переход Сафонова.

25-летний голкипер является воспитанником клуба "Краснодар" и в текущем сезоне провел 30 матчей, пропустив 27 мячей и сыграв без пропущенных голов в 11 играх. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость российского вратаря составляет €18 млн.

МАТВЕЙ САФОНОВ / ПЕРВЫЕ СЛОВА ПОСЛЕ МАТЧА С ДИНАМО