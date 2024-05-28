Сафонову предстоит пройти в Париже медосмотр перед переходом в "ПСЖ" в ближайшее время

Голкипер клуба "Краснодар" Матвей Сафонов прибыл в Париж для прохождения медицинского осмотра перед переходом в "ПСЖ". Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс в своих соцсетях.
По информации Хоукинса, все детали сделки уже согласованы, и российский вратарь скоро подпишет пятилетний контракт с парижским клубом.
Ранее стало известно, что "ПСЖ" заплатит "Краснодару" €20 млн за переход Сафонова.
25-летний голкипер является воспитанником клуба "Краснодар" и в текущем сезоне провел 30 матчей, пропустив 27 мячей и сыграв без пропущенных голов в 11 играх. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость российского вратаря составляет €18 млн.
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