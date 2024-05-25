Сумма сделки 20 млн евро: российский вратарь Матвей Сафонов подпишет пятилетний контракт с "ПСЖ"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов подпишет контракт с "ПСЖ"

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в скором времени подпишет пятилетний контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ").

Фото: soccer.ru by Матвей Сафонов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации, полученной из источника, тесно связанного с руководством "ПСЖ", сделка по трансферу практически завершена, и все детали переговоров урегулированы. Ожидается, что в ближайшие дни Сафонов отправится на медицинское обследование, которое будет последним этапом перед окончательным подписанием контракта, сообщает "РБ Спорт".

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — прокомментировал информацию игрок.

Сумма сделки составляет 20 миллионов евро, которые будут выплачиваться поэтапно. После завершения всех формальностей Сафонов присоединится к "ПСЖ" и приступит к тренировкам с новой командой.