Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в скором времени подпишет пятилетний контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ").
Согласно информации, полученной из источника, тесно связанного с руководством "ПСЖ", сделка по трансферу практически завершена, и все детали переговоров урегулированы. Ожидается, что в ближайшие дни Сафонов отправится на медицинское обследование, которое будет последним этапом перед окончательным подписанием контракта, сообщает "РБ Спорт".
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — прокомментировал информацию игрок.
Сумма сделки составляет 20 миллионов евро, которые будут выплачиваться поэтапно. После завершения всех формальностей Сафонов присоединится к "ПСЖ" и приступит к тренировкам с новой командой.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.