Тренер Соломин рассказал о пользе упражнения йога Намаскар

Йога Намаскар — асана для новичков, которая помогает укрепить и расслабить мышцы спины.
Идеолог упражнения, знаменитый йогин Садхгуру убеждает, что при ежедневном повторении оно укрепляет позвоночник, устраняет боль в спине и может предотвратить ее возникновение в будущем.
Эта асана способствует повышению подвижности плеч, бедер и лодыжек. Есть и альтернативный вариант выполнения упражнения. Для этого стоит оставить локти на уровне головы или подставить подушку под пятки.
"Йога Намаскар — хорошее упражнение, но одноплоскостное. Оно ограничено в своем функционале, не укрепляет мышцы живота и не готовит тело к бытовой нагрузке", — цитирует тренера Дениса Соломина портал "СЭ".
Это упражнение, по словам эксперта, и вправду помогает укрепить мышцы спины. Однако стоит добавить и другие упражнения, особенно с отягощением.
"Боль в спине действительно может уйти. Будет ощущаться легкость. Однако даже в бытовых делах только этого комплекса будет недостаточно", — уверен Соломин.
Тренер добавил, что эта асана достаточно безопасная. Она благоприятно влияет на позвоночник, разгружая его за счет вытяжения за руками вверх.
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