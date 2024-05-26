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Тренер Соломин рассказал о пользе упражнения йога Намаскар

1:21
Спорт

Йога Намаскар — асана для новичков, которая помогает укрепить и расслабить мышцы спины.

Тренер Соломин рассказал о пользе упражнения йога Намаскар
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Идеолог упражнения, знаменитый йогин Садхгуру убеждает, что при ежедневном повторении оно укрепляет позвоночник, устраняет боль в спине и может предотвратить ее возникновение в будущем.

Эта асана способствует повышению подвижности плеч, бедер и лодыжек. Есть и альтернативный вариант выполнения упражнения. Для этого стоит оставить локти на уровне головы или подставить подушку под пятки.

"Йога Намаскар — хорошее упражнение, но одноплоскостное. Оно ограничено в своем функционале, не укрепляет мышцы живота и не готовит тело к бытовой нагрузке", — цитирует тренера Дениса Соломина портал "СЭ".

Это упражнение, по словам эксперта, и вправду помогает укрепить мышцы спины. Однако стоит добавить и другие упражнения, особенно с отягощением.

"Боль в спине действительно может уйти. Будет ощущаться легкость. Однако даже в бытовых делах только этого комплекса будет недостаточно", — уверен Соломин.

Тренер добавил, что эта асана достаточно безопасная. Она благоприятно влияет на позвоночник, разгружая его за счет вытяжения за руками вверх.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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