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В США считают, что власти Парижа учли ошибки провального финала УЕФА и организуют ОИ-2024 лучше

В США верят, что в Париже извлекли уроки из провала финала УЕФА при организации ОИ-24

2:01
Спорт

Глава службы безопасности и поддержки спортсменов в США Николь Дил выразила уверенность в том, что организаторы Олимпийских игр 2024 года учли проблемы, возникшие во время провала финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году.

В США верят, что в Париже извлекли уроки из провала финала УЕФА при организации ОИ-24
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дил полагает, что они извлекли уроки из неприятного опыта и внесли необходимые исправления в свои меры безопасности. Она выразила уверенность в том, что власти научились и адаптировали свои системы безопасности для работы с большими толпами зрителей.

Дил также подчеркнула, что зрители на сегодняшний день в основном являются осознанными и более ответственными. Она выразила свое доверие организаторам и заявила о намерении посещать футбольные матчи на Олимпийских играх с полной уверенностью в их безопасности.

"Я думаю, что они извлекли уроки из своего опыта, и это вселяет в меня уверенность. Они учатся и адаптируют свою безопасность к толпе. Например, я собираюсь спокойно садиться на футбольные трибуны на Олимпийских играх. Я думаю, власти действительно отреагировали на это и поняли различия", — сказала Дил, которую цитирует Daily Mail.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою обеспокоенность повышенной угрозой безопасности в связи с большим количеством зрителей, ожидаемых на церемонии открытия игр. Он заявил, что власти приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность мероприятия и защитить зрителей.

В 2022 году, во время финального матча Лиги чемпионов, который проходил в Париже, возникли серьезные проблемы с безопасностью. Были зафиксированы беспорядки на улицах, применение слезоточивого газа полицией, а также случаи с поддельными и недействительными билетами. Инциденты привели к задержке начала матча.

Где пройдёт финал Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций и Суперкубок УЕФА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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