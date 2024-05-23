В США считают, что власти Парижа учли ошибки провального финала УЕФА и организуют ОИ-2024 лучше

Глава службы безопасности и поддержки спортсменов в США Николь Дил выразила уверенность в том, что организаторы Олимпийских игр 2024 года учли проблемы, возникшие во время провала финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году.
Дил полагает, что они извлекли уроки из неприятного опыта и внесли необходимые исправления в свои меры безопасности. Она выразила уверенность в том, что власти научились и адаптировали свои системы безопасности для работы с большими толпами зрителей.
Дил также подчеркнула, что зрители на сегодняшний день в основном являются осознанными и более ответственными. Она выразила свое доверие организаторам и заявила о намерении посещать футбольные матчи на Олимпийских играх с полной уверенностью в их безопасности.
"Я думаю, что они извлекли уроки из своего опыта, и это вселяет в меня уверенность. Они учатся и адаптируют свою безопасность к толпе. Например, я собираюсь спокойно садиться на футбольные трибуны на Олимпийских играх. Я думаю, власти действительно отреагировали на это и поняли различия", — сказала Дил, которую цитирует Daily Mail.
В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою обеспокоенность повышенной угрозой безопасности в связи с большим количеством зрителей, ожидаемых на церемонии открытия игр. Он заявил, что власти приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность мероприятия и защитить зрителей.
В 2022 году, во время финального матча Лиги чемпионов, который проходил в Париже, возникли серьезные проблемы с безопасностью. Были зафиксированы беспорядки на улицах, применение слезоточивого газа полицией, а также случаи с поддельными и недействительными билетами. Инциденты привели к задержке начала матча.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.