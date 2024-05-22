В МИД РФ напомнили, насколько сложно будет в Париже россиянам, которые захотят посетить ОИ-2024

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артём Студенников выразил свою озабоченность возможными рисками для российских граждан, желающих посетить Олимпийские игры в Париже, запланированные на лето 2024 года.
Дипломат указал на несколько факторов, которые могут создавать опасности и неудобства для российских посетителей. Они включают в себя высокий уровень террористической угрозы, преступность и русофобию.
"Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции. Это и стабильно высокий уровень террористической угрозы, и неблагоприятная криминогенная обстановка, и зашкаливающая русофобия", — подчеркнул Студенников в беседе с "РИА Новости Спорт".
Кроме того, также возможны практические сложности, такие как ограничения на использование российских банковских карт и отсутствие прямых авиарейсов во Францию.
Студенников призвал граждан быть более осторожными и осведомлёнными о существующих рисках во время посещения Олимпийских игр в Париже. Представитель МИД РФ призвал российских граждан быть более осмотрительными и готовыми к потенциальным трудностям, связанным с мерами безопасности на мероприятии.
В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев и квалификационных стандартов. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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