В МИД РФ напомнили, насколько сложно будет в Париже россиянам, которые захотят посетить ОИ-2024

В МИД РФ напомнили, что россияне, которые посетят ОИ-2024, столкнутся с рисками

1:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артём Студенников выразил свою озабоченность возможными рисками для российских граждан, желающих посетить Олимпийские игры в Париже, запланированные на лето 2024 года.

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Дипломат указал на несколько факторов, которые могут создавать опасности и неудобства для российских посетителей. Они включают в себя высокий уровень террористической угрозы, преступность и русофобию.

"Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции. Это и стабильно высокий уровень террористической угрозы, и неблагоприятная криминогенная обстановка, и зашкаливающая русофобия", — подчеркнул Студенников в беседе с "РИА Новости Спорт".

Кроме того, также возможны практические сложности, такие как ограничения на использование российских банковских карт и отсутствие прямых авиарейсов во Францию.

Студенников призвал граждан быть более осторожными и осведомлёнными о существующих рисках во время посещения Олимпийских игр в Париже. Представитель МИД РФ призвал российских граждан быть более осмотрительными и готовыми к потенциальным трудностям, связанным с мерами безопасности на мероприятии.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев и квалификационных стандартов. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.