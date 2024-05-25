Тренер рассказал о пользе стритлифтинга

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Тренер Александр Калагур рассказал, чем полезен стритлифтинг.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Благодаря ему можно укрепить здоровье, считает эксперт.

По словам Калагура, которые приводит портал "СЭ", этот вид спорта увеличивает мышечную массу и силу, так как упражнения с дополнительным весом способствуют эффективному наращиванию мышц. Особенно это касается верхней части тела: спины, груди и рук.

"Овладение сложными упражнениями и достижение прогресса в поднятии веса может значительно повысить уверенность в себе и самооценку", — утверждает Калагур.

Еще этот вид спорта помогает улучшить показатели выносливости, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает координацию.