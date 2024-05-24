Механизм похудения: когда и как запасы жира уходят при голодании

В первый день всегда организм худеет за счет углеводов, затем помимо жира сжигается и белок.
И на это всегда следует обращать внимание при похудении. Когда вы голодаете, ваше тело использует белок для получения энергии, гораздо большую часть которого составляет мышечный белок.
Голодание и диеты снижают общий уровень калорий в организме, что в конечном итоге приводит к потере веса.
Однако методы голодания для похудения являются крайне вредными для здоровья, так как организм лишается необходимых питательных веществ и может столкнуться с различными проблемами, включая нарушение обмена веществ и стресс для организма.
Лучшим способом похудения является здоровое питание и умеренные физические нагрузки.
"При похудении и голодании получается, что мы еще больше снижаем процент мышечной ткани и загоняем в минимум уровень метаболизма. И чем меньше мышц, тем хуже в дальнейшем будет сжигаться жир", — пояснила врач- диетолог Виктория Болбат
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