Растяжка на работе: быстро и эффективно

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Как сделать растяжку в офисе: простые упражнения для здоровой спины и шеи

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Спорт

Для того чтобы снять напряжение и усталость после долгого сидения за рабочим столом, можно выполнить небольшую растяжку прямо на рабочем месте.

Растяжка мышц спины и шеи за рабочим столом

Встаньте из-за стола, прогнитесь вперед, потянув руки к потолку. Затем повернитесь в сторону, чтобы растянуть боковую часть тела.

После этого выполняйте наклоны в разные стороны, чтобы размять мышцы спины.

Наконец, присядьте на стул, опустив голову и плечи вперед, чтобы растянуть мышцы шеи и плечевого пояса. Повторите каждое упражнение несколько раз, чтобы почувствовать приятное облегчение и свежесть в теле.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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