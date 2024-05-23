Растяжка на работе: быстро и эффективно

Для того чтобы снять напряжение и усталость после долгого сидения за рабочим столом, можно выполнить небольшую растяжку прямо на рабочем месте.
Встаньте из-за стола, прогнитесь вперед, потянув руки к потолку. Затем повернитесь в сторону, чтобы растянуть боковую часть тела.
После этого выполняйте наклоны в разные стороны, чтобы размять мышцы спины.
Наконец, присядьте на стул, опустив голову и плечи вперед, чтобы растянуть мышцы шеи и плечевого пояса. Повторите каждое упражнение несколько раз, чтобы почувствовать приятное облегчение и свежесть в теле.
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