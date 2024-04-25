Магнитогорская хоккейная команда "Металлург" в третий раз за свою историю стала обладательницей Кубка Гагарина

Хоккейная команда города Магнитогорск "Металлург" на игре с "Локомотивом" в городе Ярославль одержала победу на 4-ом матче финала плей-офф КХЛ со счетом 2:1 и стала обладательницей Кубка Гагарина.
Во время игры от команды "Металлург" шайбы забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко, а от "Локомотива" Ярослав Лихачев. Магнитогорская команда безоговорочно победила на серии со счетом 4-0.
Это уже 3-ий раз, когда "Металлург" становится обладателем Кубка Гагарина. Предыдущие победы были в 2014 и 2016 годах.
Для главного тренера команды Андрея Разина этот сезон был дебютным в команде Магнитогорска. Он является шестым тренером, которому в свой первый сезон удалось заполучить Кубок Гагарина.
Илью Набокова, который является вратарем команды "Металлург", признали самым ценным игроком плей-офф. Он стал также самым молодым хоккеистом в истории КХЛ, который удостоился такой награды.
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