Магнитогорская хоккейная команда "Металлург" в третий раз за свою историю стала обладательницей Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккейная команда города Магнитогорск "Металлург" на игре с "Локомотивом" в городе Ярославль одержала победу на 4-ом матче финала плей-офф КХЛ со счетом 2:1 и стала обладательницей Кубка Гагарина.

Фото: commons.wikimedia.org by SimcaCZE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Во время игры от команды "Металлург" шайбы забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко, а от "Локомотива" Ярослав Лихачев. Магнитогорская команда безоговорочно победила на серии со счетом 4-0.

Это уже 3-ий раз, когда "Металлург" становится обладателем Кубка Гагарина. Предыдущие победы были в 2014 и 2016 годах.

Для главного тренера команды Андрея Разина этот сезон был дебютным в команде Магнитогорска. Он является шестым тренером, которому в свой первый сезон удалось заполучить Кубок Гагарина.

Илью Набокова, который является вратарем команды "Металлург", признали самым ценным игроком плей-офф. Он стал также самым молодым хоккеистом в истории КХЛ, который удостоился такой награды.