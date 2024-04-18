Никто из российских футболистов не включен в международные и национальные пулы допинг-тестирования

Футболистов России не включили в пулы допинг-тестирования

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эдуард Безуглов, который является председателем медицинского комитета РФС, рассказал, что ни в международные, ни в национальные пулы допинг-тестирования не были включены российские футболисты.

Фото: commons.wikimedia.org by Erokhin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Безуглов поделился, что ни один футболист России не вошел в список на внесоревновательное тестирование на допинг. Он отметил, что в 2018 году перед чемпионатом мира в подобный пул были включены 6 футболистов из России, но позже были исключены из него. Безуглов выделил, что трое из вошедших в пулы в 2018 году даже не планировали избираться в сборную страны, поэтому не понятно, почему вообще входили в этот список. Пробыли они там не больше 1 года и были убраны.

Напомним вам, что тогда, перед ЧМ, в широкий пул тестирования РУСАДА включили Георгия Джикия и Александра Кокорина, которые были кандидатами на место в сборной РФ. Их включили в ADAMS после запроса, поступившего от Международной федерации футбола.

Спортсмены, которые вошли в пулы допинг-тестирования, должны вовремя давать информацию о том, где они находятся. Если данные не будут предоставлены или будут не точными, то это станет нарушением правил антидопинга.