Футболист сборной Греции попался на допинге: первая проба показала положительный результат

SPORT24: допинг-проба футболиста сборной Греции оказалась положительной

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Футболист сборной Греции сдал допинг-пробу после окончания матча квалификации Евро-2024 против Грузии, результат которой был неожиданным. Согласно информации греческого издания SPORT24, его проба оказалась положительной.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сданная первой допинг-проба футболиста на запрещённое вещество показала положительный результат, отмечает издание.

Сообщается, что имя этого игрока сборной Греции будет обнародовано после того, как будет вскрыта вторая допинг-проба.

Сборная Греции проиграла Грузии в серии пенальти (0:0, пен — 2:4). В итоге ей не удалось пробиться в групповой турнир чемпионата Европы, который пройдёт в этом году в Германии с 14 июня по 14 июля.

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