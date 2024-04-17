Климент Колесников считает, что пранк с Томасом Бахом позволил понять суть противодействия МОК российскому спорту

Пловец Колесников считает, что пранк с Бахом был поучительным

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Климент Колесников, который является мировым рекордсменом по плаванию, считает, что пранк с участием Томаса Баха, который занимает пост главы МОК, дал людям возможность осознать противодействия организации спорту России.

Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Напомним, что во время разговора Баха с Вованом и Лексусом, глава МОК произнес "молитву" за отмену Игр Дружбы. А в марте МОК призвал спортсменов не участвовать в этих российских соревнованиях.

Колесников рассказал, что он не хочет как-то эмоционально на это реагировать. Он считает такое действие со стороны Баха неправильным, обидным и несправедливым. Так как все страны имеют право принимать самостоятельное решение об участии.

Колесников считает, что розыгрыш над Бахом от пранкеров был смешным. Полностью спортсмен его не смотрел, лишь отрывки про молитву. Он считает, что это прояснило ситуацию с отношением МОК к РФ и спорту в нашей стране.