Ислам Махачев начал подготовку на базе в Кисловодске к бою с американцем Дастином Порье

Россиянин Ислам Махачев, который является чемпионом UFC в легком весе, начал готовиться к предстоящему поединку с американцем Дастином Порье.
Команда российского спортсмена рассказала, что Махачев сейчас отправился на базу в Кисловодске, где и ведет подготовку к поединку с Порье.
Напомним вам, что бой россиянина и американца назначен на 1 июня. Он пройдет в Америке и будет возглавлять турнир UFC 302.
Махачеву 32 года. За свою бойцовскую карьеру он одержал 25 побед и всего 1 поражение. Чемпионство в легком весе он держит в своих руках уже с осени 2022 года. Тогда он одержал вверх над бразильцем Чарльзом Оливейром. Зимой 2023 года он подтвердил свое чемпионство, победив Александра Волкановски из Австралии. А в октябре того же года еще раз подтвердил свой титул чемпиона, одержав вверх над тем же австралийским бойцом в Абу-Даби.
Порье 35 лет. В его копилке 30 побед и 8 проигрышей. А 1 его бой был признан несостоявшимся.
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