Разведение ног в тренажере — одно из самых популярных упражнений у девушек

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Ольга Дерендеева рассказала как правильно разводить ноги в тренажере, чтобы упражнение принесло пользу.

Фото: wikimedia.org by Biso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Во время выполнения упражнения в работу включена средняя ягодичная мышца, именно она даёт округлость этой зоны сбоку. Малая и средняя ягодичные мышцы — стабилизаторы, поддерживающие нас при ходьбе.

Чтобы выполнить упражнение, сядьте в тренажёр, спина прижата к спинке, боковые ограничители расположите с внешней стороны бёдер, ноги согнуты вместе. Руки зафиксируйте на поручнях или на сиденье. На выдохе разведите бёдра в стороны и задержитесь в крайней точке на секунду. На вдохе медленно на два-три счёта верните ноги в исходное положение. Это упражнение можно делать от 12 до 30 раз.

Обычно его выполняют после базовых упражнений — приседаний, тяги, выпадов, отжиманий, ягодичного мостика и других.