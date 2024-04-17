Разведение ног в тренажере — одно из самых популярных упражнений у девушек

Тренер Ольга Дерендеева рассказала как правильно разводить ноги в тренажере, чтобы упражнение принесло пользу.
Во время выполнения упражнения в работу включена средняя ягодичная мышца, именно она даёт округлость этой зоны сбоку. Малая и средняя ягодичные мышцы — стабилизаторы, поддерживающие нас при ходьбе.
Чтобы выполнить упражнение, сядьте в тренажёр, спина прижата к спинке, боковые ограничители расположите с внешней стороны бёдер, ноги согнуты вместе. Руки зафиксируйте на поручнях или на сиденье. На выдохе разведите бёдра в стороны и задержитесь в крайней точке на секунду. На вдохе медленно на два-три счёта верните ноги в исходное положение. Это упражнение можно делать от 12 до 30 раз.
Обычно его выполняют после базовых упражнений — приседаний, тяги, выпадов, отжиманий, ягодичного мостика и других.
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