Евгения Чикунова считает, что угрозы МОК в адрес участников Игр дружбы, являются неуважительными

Чикунова считает неуважительными угрозы МОК в адрес участников Игр дружбы

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгения Чикунова, которая установила мировой рекорд по плаванию, считает, что МОК и прочие международные организации проявляют неуважительное отношение к атлетам, когда грозятся применить к ним санкции за участие в Играх дружбы.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay is licensed under public domain

Как известно, 19 марта в МОК призвали отказаться от Игр дружбы иностранных спортсменов и властей государств, считая эти соревнования политизированными.

Чикунова сказала, что не понимает такого решения МОК и что они тормозят развитие спорта. Спортсменка считает, что несправедливо накладывать санкции на россиян и угрожать другим странам. По её мнению, это не спортивно и ведет к нечестной борьбе.

Чикунова отметила, что угрожать иностранным спортсменам неправильно. Она считает, что это проявление неуважения к тем, кто хотел принять участие в Играх дружбы. Спортсменка считает несправедливым, что МОК не дает выбора ни россиянам, ни иностранцам.

Напомним вам, что Чикунова поставила мировой рекорд по плаванию брасом на дистанции 200 м. Она не согласилась участвовать на Олимпиаде под нейтральным флагом, поэтому пропустит состязания в Париже. На данный момент для нее главным соревнованием в сезоне являются Игры дружбы.