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Тренер объяснил, как заниматься спортом людям с ожирением

Спортивный инструктор объяснил, как тренироваться людям с ожирением

1:20
Спорт

Тренер-эксперт тренажерного зала Джон Лукинов рассказал, как лучше заниматься спортом людям, страдающим ожирением, чтобы не нанести ущерб здоровью.

Спортивный инструктор объяснил, как тренироваться людям с ожирением
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Он отметил, что чем больше лишнего веса, тем внимательнее нужно подходить к занятиям.

Труднее всего, по словам Лукинова, начать заниматься. План похудения, особенно для людей с ожирением, должен выстраиваться, безопасно для организма, так как на суставы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы идет большая нагрузка.

"Прежде чем начать тренировки, необходимо получить консультацию у врача-терапевта, эндокринолога и нутрициолога", — цитирует тренера портал "Чемпионат".

Джон Лукинов рассказал, что есть две большие группы упражнений: аэробные и силовые. Первые направлены на улучшение работы сердечно-сосудистой системы и повышение выносливости организма, при аэробных занятиях основным источником энергии становится кислород.

Силовые же тренировки выполняют для развития силы и выносливость мышц, упражнения в большинстве случаев делают с отягощением. Обе группы нужно использовать в тренировочном плане, это создаст баланс и позволит достичь результата.

Регулярные тренировки крайне важны для людей с ожирением, однако для результата еще нужно следить за режимом и питанием.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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