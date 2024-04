Главнй тренер "Трактора" поделился, что еще не было переговоров по новому контракту с командой

Алексей Заварухин, который занимает пост первого тренера команды по хоккею "Трактор" в городе Челябинск, рассказал, что на сегодняшний день не было переговоров о заключении нового контракта между ним и клубом.

Фото: hctraktor.org by Официальный сайт хоккейного клуба "Трактор" is licensed under public domain