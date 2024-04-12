Главнй тренер "Трактора" поделился, что еще не было переговоров по новому контракту с командой

Заварухин рассказал, что переговоров по новому контракту пока нет

Алексей Заварухин, который занимает пост первого тренера команды по хоккею "Трактор" в городе Челябинск, рассказал, что на сегодняшний день не было переговоров о заключении нового контракта между ним и клубом.

Фото: hctraktor.org by Официальный сайт хоккейного клуба "Трактор" is licensed under public domain

Напомним вам, что на нынешний пост Заварухина назначили в начале ноября прошлого года. Ранее он месяц только исполнял обязанности главного тренера, когда был уволен Анвар Гатиятулин. Именно под предводительством Заварухина челябинская команда достигла полуфинала Кубка Гагарина.

Заварухин рассказал, что переговоры сейчас не идут. Необходимо все обдумать, обсудить. Решение будет принимать совет попечителей.

Алексей Волков, который занимает пост генменеджера "Трактора", ответил на информацию о конфликте с Заварухиным. Волков сказал, что он бы не стал называть это конфликтом, это рабочие моменты. Генменеджер отметил, что он как руководитель клуба требует максимально возможных результатов. И конфликтов между ним и главным тренером нет.

Заварухин, в свою очередь, сказал, что лишь во время дискуссий открывается правда. Если постоянно хвалить, нельзя будет достичь результатов.