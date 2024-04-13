Тренер назвал лучшие упражнения с теннисным мячом для развития координации

Тренер, КМС по боевому самбо Юрий Корнилов перечислил лучшие упражнения с теннисным мячом, чтобы развить координацию.
Напомним, что координация — способность эффективно контролировать движения своего тела в пространстве.
По словам Корнилова, которые приводит портал "Чемпионат", координационные способности бывают нужны в волейболе, задействованы при выполнении многих технических действий во время игры. Еще координация связана со скоростью, ловкостью, выносливостью и гибкостью.
У применения теннисного мяча для тренировки координации есть множество плюсов.
Во-первых, теннисный мяч доступен и удобен для использования как в залах, так и на открытых площадках, делая тренировки гибкими и удобными.
Во-вторых, мяч подходит для широкого спектра упражнений, от простых ударов и ловли до более сложных координационных действий, таких как многократное отскакивание от ракетки. Такие упражнения требуют точности движений и развивают реакцию и баланс.
Упражнения с теннисным мячом для развития координации: отскок мяча от стены; передача мяча из руки в руку с прыжками; проход мяча через кольцо или другую мишень; удар по мячу на месте.
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