Дмитрий Зданович подписал указ об аккредитации Федерации лазерного боя Омской области

10 апреля Дмитрий Зданович, который является замминистра спорта, подписал приказ на аккредитацию Федерации лазерного боя Омской области. Об этом сообщили в gorod55.ru.
Федерация лазертага в Омской области организует командные тактические игры, в которых использует безопасное лазерное оружие и сенсоры, которые фиксируют попадания.
В документе об аккредитации сказано, что организация "Федерация лазерного боя Омской области" должна быть аккредитирована до 2 апреля следующего года.
Известно, что Федерация лазертага в Омской области зарегистрировалась как юридическое лицо в феврале 2024 года. Ею руководит Илья Балякин.
Напомним вам, что лазерные бои официально были признаны видом спорта в июле прошлого года.
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