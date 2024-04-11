Дмитрий Зданович подписал указ об аккредитации Федерации лазерного боя Омской области

В Омской области появилась Федерация лазерного боя

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10 апреля Дмитрий Зданович, который является замминистра спорта, подписал приказ на аккредитацию Федерации лазерного боя Омской области. Об этом сообщили в gorod55.ru.

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Федерация лазертага в Омской области организует командные тактические игры, в которых использует безопасное лазерное оружие и сенсоры, которые фиксируют попадания.

В документе об аккредитации сказано, что организация "Федерация лазерного боя Омской области" должна быть аккредитирована до 2 апреля следующего года.

Известно, что Федерация лазертага в Омской области зарегистрировалась как юридическое лицо в феврале 2024 года. Ею руководит Илья Балякин.

Напомним вам, что лазерные бои официально были признаны видом спорта в июле прошлого года.

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