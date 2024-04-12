Как развить выносливость в плавании? Ответила тренер

Тренер Татьяна Казанцева дала рекомендации тем, кто хочет развить выносливость в плавании.
Плавание — хорошая физическая нагрузка, укрепляющая мышцы и сердечно-сосудистую систему. Еще оно помогает быть в хорошей спортивной форме. Но как улучшить свои навыки и проплывать больше? Инструктор убеждает, что все дело в правильных тренировках.
По словам Казанцевой, которые приводит "Чемпионат", для опытных с психологической и физической точки зрения спортсменов 4-5 километров считаются длинными дистанциями. Сравнить это можно с полумарафоном в беге.
Самый быстрый и наименее энергозатратный стиль плавания в таком случае — кроль на животе.
Важным моментом во время подготовки к заплыву на длинную дистанцию является увеличение нагрузки. Однако все изменения должны происходить постепенно. Начните с увеличения недельного объёма на 10 процентов. Затем постепенно наращивайте нагрузки.
Еще важна техника. Правильно поставленные движения играют важную роль в увеличении выносливости на длинных дистанциях.
Стоит также разнообразить тренировки. В них нужно включить работу на суше — например, комплекс специальной физической подготовки для пловцов. Это поможет развить все группы мышц и связки, что, в свою очередь, повысит выносливость и положительно скажется на технике.
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