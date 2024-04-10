Почему РФС остаётся в УЕФА, хотя не может полноценно играть?

РФС: почему УЕФА, а не АФК?

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Порой решения РФС (Российского футбольного союза) абсурдны. Одним из таких абсурдных решений является сохранение РФС в УЕФА при том, что сборная отстранена от участия в каких-либо турнирах на неопределённое время.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако бюрократы вынуждены придумывать некие софистические объяснения любому своему решению. Итак, как же они объясняют сохранение РФС в европейской ассоциации футбола?

Глава РФС Александр Дюков указал на отсутствие гарантий участия сборной и российских клубов в международных турнирах через АФК. К слову, Дюков не имеет никакого отношения к спортивному менеджменту на профессиональной основе и потому его экспертный уровень весьма сомнителен.

Также решение связано с отсутствием возможности отобраться на главные мировые турниры и неизвестностью разрешения участия в внутренних турнирах Азиатской конфедерации.

Переход в АФК не гарантирует автоматического участия в официальных матчах, требуется поддержка ФИФА и снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. В самой ФИФА заявляли, что против перехода РФС а АФК не возражают в отборе на ЧМ-2028 участвовать в АФК не возбраняют.

Учитывая, что даже после гипотетического снятия запрета на участие с российской сборной всё равно не будут играть по политическим причинам практически все члены УЕФА решение исполкома РФС остаётся крайне спорным.