Режим тренировок, который помогает Анджелине Джоли оставаться в форме и быть готовой к любой роли

Тренировка от Анджелины Джоли

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Хотя Джоли меняет свой режим тренировок в зависимости от требований следующего фильма, она постоянно тренируется по 2 часа в день в течение пяти дней в неделю. Это помогает ей улучшить гибкость, увеличить силу и выносливость, а также поддерживать стройную форму тела.

Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Еженедельные тренировки Анджелины Джоли включают в себя следующие мероприятия:

Понедельник: упражнения для рук, ног, пресса и спины.

Приседания с гантелями, гребки и наклоны на бицепс

Боковые выпады с поворотом и выпады вперед

Приседания и пресс

Приседания и обратные приседания

Сгибания ног в виде шарика для устойчивости

Подтягивания кабельной сетки

Сгибания бицепса плотным хватом

Альпинисты или прыжки со скакалкой

Высокие колени

Высокоинтенсивная кардиотренировка

Зумба,

Беговая дорожка

Аэробика

Эллиптический

Вторник: грудь, плечи и руки.

Жим гантелей от груди, скручивания, махи и боковые подъемы

Растяжка трицепсов

Жим плеч над головой

Скручивания, обратные скручивания и скручивания с мячом для стабилизации

Наклонные повороты

Отжимания с медицинским мячом

Стремящиеся к стабильности

Круговые упражнения

Кардиотренировка

Среда: пресс и бедра.

Обратные залы ожидания

Доски для кобры

Приседания и пресс

Толчок тазом одной ногой

Отжимание на боковой доске

Приседания на пятках, прямые ноги и велосипедные приседания

Обратные провалы

Отжимания от щуки

Аэробная тренировка

Беговая дорожка

Четверг: пресс, руки и спина

Приседания с гантелями, сгибания бицепсов и гребки

Приседания и пресс

Выпады вперед и в стороны с изюминкой

Скручивания и обратные скручивания

Сгибания ног в виде шарика для устойчивости

Сгибания бицепса плотным хватом

Подтягивания кабельной сетки

Альпинисты или прыжки со скакалкой

Высокоинтенсивные интервальные тренировки с кардиотренировками

Пятница: Грудь и плечи.

Жим гантелей от груди, махи, скручивания и боковые подъемы

Жим плеч над головой

Отжимания с медицинским мячом

Растяжка трицепсов

Скручивания, упражнения с мячом для стабилизации и обратные скручивания

Альпинисты по мячу стабильности

Планки

Дровосеки (наклонные повороты)

Круговые упражнения

Кардиотренировка

Альтернативные упражнения.

Помимо приведенного выше расписания, Анджелина Джоли также изучает другие альтернативные упражнения, чтобы оставаться гибкой, стабильной и сильной.

Йога.

Йога — отличная тренировка для приведения тела в тонус и увеличения силы. Анджелина Джоли использует йогу для поддержания своей стройной и идеальной формы тела. Это также помогает ей расслабиться, снять стресс и расслабиться после напряженной рутины.