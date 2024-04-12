Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем о сорте малины, которая в форме штамбы
Минфин США ввел запрет на ввоз меди и прочих металлов из России
Banki.ru посоветовал убрать из каско ненужные опции, чтобы сэкономить
Очередной террористический обстрел со стороны ВСУ: удар по Токмаку
МВД Украины заявило, что в руках гражданских от 1 до 5 миллионов огнестрельного оружия
На Украине собираются судить мужчину за советские открытки
Каир и Вашингтон осудили возможную операцию Израиля в Рафахе
МВД Украины выявляет уклонистов и отправляет их в ВСУ
На берегу озера Туркана обнаружены останки первых людей на Земле
Режим тренировок, который помогает Анджелине Джоли оставаться в форме и быть готовой к любой роли

Тренировка от Анджелины Джоли

2:50
Спорт

Хотя Джоли меняет свой режим тренировок в зависимости от требований следующего фильма, она постоянно тренируется по 2 часа в день в течение пяти дней в неделю. Это помогает ей улучшить гибкость, увеличить силу и выносливость, а также поддерживать стройную форму тела.

Тренировка от Анджелины Джоли
Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Еженедельные тренировки Анджелины Джоли включают в себя следующие мероприятия:

Понедельник: упражнения для рук, ног, пресса и спины.

  • Приседания с гантелями, гребки и наклоны на бицепс
  • Боковые выпады с поворотом и выпады вперед
  • Приседания и пресс
  • Приседания и обратные приседания
  • Сгибания ног в виде шарика для устойчивости
  • Подтягивания кабельной сетки
  • Сгибания бицепса плотным хватом
  • Альпинисты или прыжки со скакалкой
  • Высокие колени
  • Высокоинтенсивная кардиотренировка
  • Зумба,
  • Беговая дорожка
  • Аэробика
  • Эллиптический

Вторник: грудь, плечи и руки.

  • Жим гантелей от груди, скручивания, махи и боковые подъемы
  • Растяжка трицепсов
  • Жим плеч над головой
  • Скручивания, обратные скручивания и скручивания с мячом для стабилизации
  • Наклонные повороты
  • Отжимания с медицинским мячом
  • Стремящиеся к стабильности
  • Круговые упражнения
  • Кардиотренировка

Среда: пресс и бедра.

  • Обратные залы ожидания
  • Доски для кобры
  • Приседания и пресс
  • Толчок тазом одной ногой
  • Отжимание на боковой доске
  • Приседания на пятках, прямые ноги и велосипедные приседания
  • Обратные провалы
  • Отжимания от щуки
  • Аэробная тренировка
  • Беговая дорожка

Четверг: пресс, руки и спина

  • Приседания с гантелями, сгибания бицепсов и гребки
  • Приседания и пресс
  • Выпады вперед и в стороны с изюминкой
  • Скручивания и обратные скручивания
  • Сгибания ног в виде шарика для устойчивости
  • Сгибания бицепса плотным хватом
  • Подтягивания кабельной сетки
  • Альпинисты или прыжки со скакалкой
  • Высокоинтенсивные интервальные тренировки с кардиотренировками

Пятница: Грудь и плечи.

  • Жим гантелей от груди, махи, скручивания и боковые подъемы
  • Жим плеч над головой
  • Отжимания с медицинским мячом
  • Растяжка трицепсов
  • Скручивания, упражнения с мячом для стабилизации и обратные скручивания
  • Альпинисты по мячу стабильности
  • Планки
  • Дровосеки (наклонные повороты)
  • Круговые упражнения
  • Кардиотренировка

Альтернативные упражнения.

Помимо приведенного выше расписания, Анджелина Джоли также изучает другие альтернативные упражнения, чтобы оставаться гибкой, стабильной и сильной.

Йога.

Йога — отличная тренировка для приведения тела в тонус и увеличения силы. Анджелина Джоли использует йогу для поддержания своей стройной и идеальной формы тела. Это также помогает ей расслабиться, снять стресс и расслабиться после напряженной рутины.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо

Вероятно, вы замечали, как ваша кошка внезапно начинает вылизывать ваше лицо

Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Экс-аналитик Пентагона: США стремятся к возвращению затраченных на Украину средств
Завершились съёмки фильма "Майнкрафт" с Джейсоном Момоа
Автоэксперты назвали признаки нехватки масла в автоматической коробке передач
FT: Евросоюз отказывается предоставлять помощь Украине
В Тюменской области из-за наводнения был объявлен режим ЧС
Украинский МИД заявил, что страна проводит переговоры о поставках ПВО
Известны самые "инопланетные места" России
Байден: Иран не придет к успеху в случае атаки Израиля
Врач Палински-Уэйд: сильная тяга к солёной пище может быть обусловлена дефицитом натрия в организме
Торжество извращенцев в Германии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников