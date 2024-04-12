Режим тренировок, который помогает Анджелине Джоли оставаться в форме и быть готовой к любой роли

Хотя Джоли меняет свой режим тренировок в зависимости от требований следующего фильма, она постоянно тренируется по 2 часа в день в течение пяти дней в неделю. Это помогает ей улучшить гибкость, увеличить силу и выносливость, а также поддерживать стройную форму тела.
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Еженедельные тренировки Анджелины Джоли включают в себя следующие мероприятия:
Понедельник: упражнения для рук, ног, пресса и спины.
Приседания с гантелями, гребки и наклоны на бицепс
Боковые выпады с поворотом и выпады вперед
Приседания и пресс
Приседания и обратные приседания
Сгибания ног в виде шарика для устойчивости
Подтягивания кабельной сетки
Сгибания бицепса плотным хватом
Альпинисты или прыжки со скакалкой
Высокие колени
Высокоинтенсивная кардиотренировка
Зумба,
Беговая дорожка
Аэробика
Эллиптический
Вторник: грудь, плечи и руки.
Жим гантелей от груди, скручивания, махи и боковые подъемы
Растяжка трицепсов
Жим плеч над головой
Скручивания, обратные скручивания и скручивания с мячом для стабилизации
Наклонные повороты
Отжимания с медицинским мячом
Стремящиеся к стабильности
Круговые упражнения
Кардиотренировка
Среда: пресс и бедра.
Обратные залы ожидания
Доски для кобры
Приседания и пресс
Толчок тазом одной ногой
Отжимание на боковой доске
Приседания на пятках, прямые ноги и велосипедные приседания
Обратные провалы
Отжимания от щуки
Аэробная тренировка
Беговая дорожка
Четверг: пресс, руки и спина
Приседания с гантелями, сгибания бицепсов и гребки
Приседания и пресс
Выпады вперед и в стороны с изюминкой
Скручивания и обратные скручивания
Сгибания ног в виде шарика для устойчивости
Сгибания бицепса плотным хватом
Подтягивания кабельной сетки
Альпинисты или прыжки со скакалкой
Высокоинтенсивные интервальные тренировки с кардиотренировками
Пятница: Грудь и плечи.
Жим гантелей от груди, махи, скручивания и боковые подъемы
Жим плеч над головой
Отжимания с медицинским мячом
Растяжка трицепсов
Скручивания, упражнения с мячом для стабилизации и обратные скручивания
Альпинисты по мячу стабильности
Планки
Дровосеки (наклонные повороты)
Круговые упражнения
Кардиотренировка
Альтернативные упражнения.
Помимо приведенного выше расписания, Анджелина Джоли также изучает другие альтернативные упражнения, чтобы оставаться гибкой, стабильной и сильной.
Йога.
Йога — отличная тренировка для приведения тела в тонус и увеличения силы. Анджелина Джоли использует йогу для поддержания своей стройной и идеальной формы тела. Это также помогает ей расслабиться, снять стресс и расслабиться после напряженной рутины.