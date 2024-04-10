Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весна пришла: как избежать штрафов при смене резины?
Анастасия Волочкова красиво попозировала в аппарате МРТ
Одуванчик в огороде: быть или не быть?
Какие тайны за собой скрывает гель-лак
Как бойца в СВО, в коме лежащего, дезертиром признали, а депутат ему помощь оказал
Сэндвич-роллы с курицей и медово-горчичным соусом: готовим дома
Джулия Робертс и Анна Ковальчук снимались в кино во время беременности
Страховые компании отметили рост спроса на страховки от терактов после трагедии в "Крокусе"
Ветеринары рассказали, что делать, если собака взяла со стола алкоголь
Приветствие Солнцу. Выполнение и польза для здоровья, вот что нужно знать об этой позе

Все, что вам нужно знать о позе йоги "Приветствие Солнцу"

3:42
Спорт

В наши дни приветствия солнцу регулярно используются в начале занятий йогой для разогрева тела или в качестве основной части занятия. Существуют три разные последовательности приветствия солнцу, но мы начнем с Базовой — А.

Все, что вам нужно знать о позе йоги "Приветствие Солнцу"
Фото: commons.wikimedia.org by Yann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Приветствие Солнцу A.

1. Тадасана.

  • Встаньте, слегка расставив ноги и расположив их параллельно друг другу.
  • Опустите руки вдоль туловища, ладонями наружу, плечи расслаблены.

2. Урдхва Хастасана.

  • Вдохните и описайте руками широкие дуги над головой.
  • Сведите ладони вместе, запрокиньте голову назад и посмотрите на свои большие пальцы.

3. Уттанасана.

  • Выдохните и разведите руки перед туловищем, одновременно сгибая бедра и наклоняясь вперед.
  • Расслабьте шею так, чтобы голова сильно свисала с верхней части позвоночника.
  • Согните ноги в коленях.

4. Ардха Уттанасана.

  • Вдохните и упритесь кончиками пальцев в пол.
  • Выпрямите локти, затем оторвите переднюю часть туловища от бедер.
  • Удлиняйте переднюю часть туловища, равномерно выгибаясь дугой по всей длине позвоночника.

5. Поза на доске.

  • Выдохните и поставьте ноги обратно в верхнюю часть отжимания.
  • Отрегулируйте положение так, чтобы ваши плечи находились прямо над запястьями, а ноги были на расстоянии друг от друга.
  • При необходимости опустите колени на коврик.
  • Смотрите вниз и немного вперед, вытягивая затылок.
  • Вдохните и вытянитесь через спину.

6. Чатуранга Дандасана.

  • Выдохните и плотно прижмите локти к телу. Согните руки в локтях, медленно опуская все тело к земле.
  • Продолжайте опускаться, пока ваши локти не составят прямой угол, затем сделайте паузу.
  • Смотрите вниз и немного вперед.

7. Урдхва Мукха Сванасана.

  • Вдохните, перекатываясь вперед с пальцев ног на макушки стоп.
  • Прижмите кончики пальцев ног к коврику.
  • Отведите плечи назад и расширьте их в ключицах.
  • Смотрите прямо перед собой или немного вверх.

8. Адхо Мукха Сванасана.

  • Выдыхайте, поднимая бедра вверх и назад так, чтобы ваше тело приняло перевернутую V-образную форму.
  • Надавите ладонями вниз, вытяните спину и отпустите пятки по направлению к коврику.

9. Ардха Уттанасана.

  • Вдохните и упритесь кончиками пальцев в пол.
  • Выпрямите локти, затем оторвите переднюю часть туловища от бедер.
  • Удлиняйте переднюю часть туловища, выгибаясь дугой по позвоночнику.

10. Уттанасана.

  • Выдохните, отпустите руки, сгибаясь в сгибании вперед.
  • Расслабьте шею так, чтобы голова сильно свисала с верхней части позвоночника.

11. Урдхва Хастасана.

  • Вдохните и описайте руками широкие дуги над головой.
  • Сведите ладони вместе, запрокиньте голову назад и посмотрите на свои большие пальцы.

12. Тадасана.

  • Опустите руки вдоль туловища, ладонями наружу, плечи расслаблены.

Преимущества приветствий солнцу.

  • Обеспечивает прилив энергии по утрам.
  • Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
  • Увеличивает силу всего тела.
  • Улучшает мышечную выносливость.
  • Повышает гибкость.
  • Способствует лучшей мобильности.
  • Снижает стресс.
  • Улучшает связь между разумом и телом.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
В Часове Яре ВСУ намерены закрываться живым щитом, дерзкий выпад русского десанта Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Последние материалы
Анастасия Волочкова красиво попозировала в аппарате МРТ
Одуванчик в огороде: быть или не быть?
Какие тайны за собой скрывает гель-лак
В Часове Яре ВСУ намерены закрываться живым щитом, дерзкий выпад русского десанта
Как бойца в СВО, в коме лежащего, дезертиром признали, а депутат ему помощь оказал
Сэндвич-роллы с курицей и медово-горчичным соусом: готовим дома
Джулия Робертс и Анна Ковальчук снимались в кино во время беременности
Страховые компании отметили рост спроса на страховки от терактов после трагедии в "Крокусе"
Ветеринары рассказали, что делать, если собака взяла со стола алкоголь
Китай ожидает наплыва туристов в связи с праздником Кантонской ярмарки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников