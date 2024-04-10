Приветствие Солнцу. Выполнение и польза для здоровья, вот что нужно знать об этой позе

Все, что вам нужно знать о позе йоги "Приветствие Солнцу"

3:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

В наши дни приветствия солнцу регулярно используются в начале занятий йогой для разогрева тела или в качестве основной части занятия. Существуют три разные последовательности приветствия солнцу, но мы начнем с Базовой — А.

Фото: commons.wikimedia.org by Yann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Приветствие Солнцу A.

1. Тадасана.

Встаньте, слегка расставив ноги и расположив их параллельно друг другу.

Опустите руки вдоль туловища, ладонями наружу, плечи расслаблены.

2. Урдхва Хастасана.

Вдохните и описайте руками широкие дуги над головой.

Сведите ладони вместе, запрокиньте голову назад и посмотрите на свои большие пальцы.

3. Уттанасана.

Выдохните и разведите руки перед туловищем, одновременно сгибая бедра и наклоняясь вперед.

Расслабьте шею так, чтобы голова сильно свисала с верхней части позвоночника.

Согните ноги в коленях.

4. Ардха Уттанасана.

Вдохните и упритесь кончиками пальцев в пол.

Выпрямите локти, затем оторвите переднюю часть туловища от бедер.

Удлиняйте переднюю часть туловища, равномерно выгибаясь дугой по всей длине позвоночника.

5. Поза на доске.

Выдохните и поставьте ноги обратно в верхнюю часть отжимания.

Отрегулируйте положение так, чтобы ваши плечи находились прямо над запястьями, а ноги были на расстоянии друг от друга.

При необходимости опустите колени на коврик.

Смотрите вниз и немного вперед, вытягивая затылок.

Вдохните и вытянитесь через спину.

6. Чатуранга Дандасана.

Выдохните и плотно прижмите локти к телу. Согните руки в локтях, медленно опуская все тело к земле.

Продолжайте опускаться, пока ваши локти не составят прямой угол, затем сделайте паузу.

Смотрите вниз и немного вперед.

7. Урдхва Мукха Сванасана.

Вдохните, перекатываясь вперед с пальцев ног на макушки стоп.

Прижмите кончики пальцев ног к коврику.

Отведите плечи назад и расширьте их в ключицах.

Смотрите прямо перед собой или немного вверх.

8. Адхо Мукха Сванасана.

Выдыхайте, поднимая бедра вверх и назад так, чтобы ваше тело приняло перевернутую V-образную форму.

Надавите ладонями вниз, вытяните спину и отпустите пятки по направлению к коврику.

9. Ардха Уттанасана.

Вдохните и упритесь кончиками пальцев в пол.

Выпрямите локти, затем оторвите переднюю часть туловища от бедер.

Удлиняйте переднюю часть туловища, выгибаясь дугой по позвоночнику.

10. Уттанасана.

Выдохните, отпустите руки, сгибаясь в сгибании вперед.

Расслабьте шею так, чтобы голова сильно свисала с верхней части позвоночника.

11. Урдхва Хастасана.

Вдохните и описайте руками широкие дуги над головой.

Сведите ладони вместе, запрокиньте голову назад и посмотрите на свои большие пальцы.

12. Тадасана.

Опустите руки вдоль туловища, ладонями наружу, плечи расслаблены.

Преимущества приветствий солнцу.

Обеспечивает прилив энергии по утрам.

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Увеличивает силу всего тела.

Улучшает мышечную выносливость.

Повышает гибкость.

Способствует лучшей мобильности.

Снижает стресс.

Улучшает связь между разумом и телом.