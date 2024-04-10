Приветствие Солнцу. Выполнение и польза для здоровья, вот что нужно знать об этой позе

В наши дни приветствия солнцу регулярно используются в начале занятий йогой для разогрева тела или в качестве основной части занятия. Существуют три разные последовательности приветствия солнцу, но мы начнем с Базовой — А.
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Приветствие Солнцу A.
1. Тадасана.
Встаньте, слегка расставив ноги и расположив их параллельно друг другу.
Опустите руки вдоль туловища, ладонями наружу, плечи расслаблены.
2. Урдхва Хастасана.
Вдохните и описайте руками широкие дуги над головой.
Сведите ладони вместе, запрокиньте голову назад и посмотрите на свои большие пальцы.
3. Уттанасана.
Выдохните и разведите руки перед туловищем, одновременно сгибая бедра и наклоняясь вперед.
Расслабьте шею так, чтобы голова сильно свисала с верхней части позвоночника.
Согните ноги в коленях.
4. Ардха Уттанасана.
Вдохните и упритесь кончиками пальцев в пол.
Выпрямите локти, затем оторвите переднюю часть туловища от бедер.
Удлиняйте переднюю часть туловища, равномерно выгибаясь дугой по всей длине позвоночника.
5. Поза на доске.
Выдохните и поставьте ноги обратно в верхнюю часть отжимания.
Отрегулируйте положение так, чтобы ваши плечи находились прямо над запястьями, а ноги были на расстоянии друг от друга.
При необходимости опустите колени на коврик.
Смотрите вниз и немного вперед, вытягивая затылок.
Вдохните и вытянитесь через спину.
6. Чатуранга Дандасана.
Выдохните и плотно прижмите локти к телу. Согните руки в локтях, медленно опуская все тело к земле.
Продолжайте опускаться, пока ваши локти не составят прямой угол, затем сделайте паузу.
Смотрите вниз и немного вперед.
7. Урдхва Мукха Сванасана.
Вдохните, перекатываясь вперед с пальцев ног на макушки стоп.
Прижмите кончики пальцев ног к коврику.
Отведите плечи назад и расширьте их в ключицах.
Смотрите прямо перед собой или немного вверх.
8. Адхо Мукха Сванасана.
Выдыхайте, поднимая бедра вверх и назад так, чтобы ваше тело приняло перевернутую V-образную форму.
Надавите ладонями вниз, вытяните спину и отпустите пятки по направлению к коврику.
9. Ардха Уттанасана.
Вдохните и упритесь кончиками пальцев в пол.
Выпрямите локти, затем оторвите переднюю часть туловища от бедер.
Удлиняйте переднюю часть туловища, выгибаясь дугой по позвоночнику.
10. Уттанасана.
Выдохните, отпустите руки, сгибаясь в сгибании вперед.
Расслабьте шею так, чтобы голова сильно свисала с верхней части позвоночника.
11. Урдхва Хастасана.
Вдохните и описайте руками широкие дуги над головой.
Сведите ладони вместе, запрокиньте голову назад и посмотрите на свои большие пальцы.
12. Тадасана.
Опустите руки вдоль туловища, ладонями наружу, плечи расслаблены.