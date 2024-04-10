Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на среду четвертой недели

Хотя это 30-дневные упражнения по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела, не забудьте добавить некоторые упражнения на "подтягивание" (например, ряды и подтягивания) в свой план тренировок в течение месяца.
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День 24. Высокая планка.
Начните с того, что лягте на живот, поджав предплечья под себя.
Держите локти прямо под плечами ладонями вниз.
Напрягите пресс и туловище, чтобы подняться на носки, отрывая бедра и живот от земли.
Сожмите ноги и ягодичные мышцы, чтобы держать тело на прямой линии
Важно! Держать планку полезно, только если вы находитесь в правильной позе. Если вам приходится покачивать спиной или поднимать зад, чтобы удерживать планку, самое время опуститься и отдохнуть.