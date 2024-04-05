Макрон заверил, что не передумал купаться в Сене, как только закончатся ОИ-2024

Макрон подтвердил, что не шутил, дав обещание искупаться в Сене после Олимпиады-2024

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал своё обещание о купании в реке Сене, чтобы доказать, что вода стала пригодной для плавания после подготовки к Олимпийским играм.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лидер Франции отметил, что шутки на эту тему неуместны и подчеркнул серьёзность данной проблематики во время открытия олимпийского центра водных видов спорта.

"Я не имею привычек шутить о таких вещах", — подчеркнул Макрон.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК дал согласие на участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении всех необходимых критериев допуска и квалификации. Ранее был создан специальный комитет МОК, который будет проверять соответствие правилам у спортсменов с российскими паспортами.