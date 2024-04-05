Макрон заверил, что не передумал купаться в Сене, как только закончатся ОИ-2024

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал своё обещание о купании в реке Сене, чтобы доказать, что вода стала пригодной для плавания после подготовки к Олимпийским играм.
Лидер Франции отметил, что шутки на эту тему неуместны и подчеркнул серьёзность данной проблематики во время открытия олимпийского центра водных видов спорта.
"Я не имею привычек шутить о таких вещах", — подчеркнул Макрон.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК дал согласие на участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении всех необходимых критериев допуска и квалификации. Ранее был создан специальный комитет МОК, который будет проверять соответствие правилам у спортсменов с российскими паспортами.
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