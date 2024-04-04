Макрон обвинил Россию в формировании негативного информационного образа Олимпиады-2024 в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что у него есть определённые опасения относительно возможной негативной информационной кампании со стороны России против организации Олимпийских игр в Париже в 2024 году.
Лидер Франции отметил, что нет сомнений в недружественных действиях, происходящих в информационном пространстве со стороны России.
"Никаких сомнений, в том числе в информационном плане", — сказал Макрон, которого цитирует РИА "Новости".
Мэр Парижа Анна Идальго ранее заявила, что российские и белорусские спортсмены не будут приглашены принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр, а их участие будет ограничено только в рамках выполнения определённых требований.
Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.