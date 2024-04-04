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Макрон обвинил Россию в формировании негативного информационного образа Олимпиады-2024 в Париже

Макрон признался, что ждёт от России недружественных шагов в информационном поле вокруг ОИ-2024

0:53
Спорт

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что у него есть определённые опасения относительно возможной негативной информационной кампании со стороны России против организации Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Макрон признался, что ждёт от России недружественных шагов в информационном поле вокруг ОИ-2024
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Лидер Франции отметил, что нет сомнений в недружественных действиях, происходящих в информационном пространстве со стороны России.

"Никаких сомнений, в том числе в информационном плане", — сказал Макрон, которого цитирует РИА "Новости".

Мэр Парижа Анна Идальго ранее заявила, что российские и белорусские спортсмены не будут приглашены принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр, а их участие будет ограничено только в рамках выполнения определённых требований.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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