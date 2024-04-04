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Игнатьев назвал две основные проблемы "Спартака", которые были заметны в игре с "Зенитом"

Бывший тренер сборной России Игнатьев о проигрыше "Спартака" "Зениту": они были обязаны добивать соперника

1:23
Спорт

По мнению бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева, некоторые ключевые проблемы стали явными в игре московского клуба "Спартак" против петербургского "Зенита" в полуфинале Кубка России.

Бывший тренер сборной России Игнатьев о проигрыше "Спартака" "Зениту": они были обязаны добивать соперника
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одной из главных проблем, по словам Игнатьева, была слабая реализация атакующих моментов у "Спартака". Несмотря на несколько возможностей, команда не смогла воспользоваться ими на полную мощность, что свидетельствует о недостаточной эффективности атакующей линии игры.

Вторая проблема заключалась в отсутствии чётких целей у команды, пишет Газета.Ru.

"Вторая проблема — несколько размытая игровая направленность. Нет четкого понимания, что в итоге, кроме эмоциональных всплесков, хотят получить спартаковцы. При этом они имели преимущество в первом тайме и были обязаны добивать "Зенит", — сказал Игнатьев.

В самом матче "Спартак" начал вести в счете после гола Манфреда Угальде на 12-й минуте, но "Зенит" сумел отыграться и победить благодаря дублю Педро — молодого 18-летнего бразильского игрока, завершив встречу со счётом 1:2 в свою пользу.

Ответная игра между "Спартаком" и "Зенитом" состоится 17 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Команда "Спартака" будет стараться исправить проблемы и продемонстрировать лучшую игру, чтобы сменить ход событий в свою пользу.

СПАРТАК — ЗЕНИТ | ДУБЛЬ ПЕДРО
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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