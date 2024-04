78-летний актер Эрни Хадсон поделился секретами хорошей спортивной формы

Актер Эрни Хадсон, которому в этом году исполнится 79 лет, рассказал, как у него получается оставаться в хорошей спортивной форме.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic