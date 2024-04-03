78-летний актер Эрни Хадсон поделился секретами хорошей спортивной формы

Звезда "Охотников за привидениями" Эрни Хадсон рассказал, как ему удаётся быть в форме

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Актер Эрни Хадсон, которому в этом году исполнится 79 лет, рассказал, как у него получается оставаться в хорошей спортивной форме.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Звезда "Охотников за привидениями" много лет не посещал спортзал и не придерживался режима питания. Однако он отличался атлетичным телосложением, а с возрастом как-будто стал еще сильнее.

Сам актер признаётся, как пишет портал "Чемпионат", что никогда не ставил тренировки и здоровый образ жизни в приоритеты. Эрни чаще играл роли неспортивных героев.

Тренироваться Хадсон на так давно. Он в настоящее время ходит на часовые тренировки три раза в неделю. Чаще звезда занимается пилатесом. Хадсон считает, что бережный подход к организму и регулярные занятия спортом помогут ему как можно дольше оставаться в тонусе и быть здоровым.