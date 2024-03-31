Галлямов напомнил мэру Парижа, высказавшейся о российских атлетах, о временах Хемингуэя

Фигурист Галлямов отреагировал на слова мэра Парижа о российских спортсменах, вспомнив Хемингуэя

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский фигурист Александр Галлямов иронично отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго относительно отношения к российским и белорусским спортсменам во время Олимпийских игр 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее Анн Идальго заявила, что приехавшим в Париж российским и белорусским атлетам "не будут рады".

Галлямов осудил позицию парижского мэра, объяснив её с отсутствием мэрии в период написания великой книги Эрнеста Хемингуэя о Париже. Он подчеркнул, что даже без мэрии радость и радушие остаются, намекая на то, что настоящее уважение и радушие не должны зависеть от политических аспектов.

"Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады", — написал Галлямов в соцсетях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК одобрил участие российских спортсменов на соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех установленных критериев и правил квалификации. Действующий специальный комитет будет ответственен за проверку соответствия спортсменов с российскими паспортами установленным правилам.

Галлямов с своим ироничным комментарием напомнил о важности спортивного духа и уважения к участникам соревнований, вне зависимости от политических обстоятельств.