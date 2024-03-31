Фитнес-инструктор Елена Соболь рассказала, как тренироваться в Великий пост

Тренер Соболь: Людям, соблюдающим пост, стоит выбрать низкоинтенсивные упражнения

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Большинство спортсменов во время Великого поста отказываются от тренировок. Тем же, кто продолжает заниматься спортом, тренер Елена Соболь дала пару советов, как не навредить организму, ведь при строгих пищевых ограничениях калорийность рациона заметно снижается. Это может повлиять и на качество занятий, и на общее самочувствие.

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Тренер посоветовала, прежде чем начать заниматься спортом во время поста, проконсультироваться с врачом. Людям, соблюдающим пост, стоит выбрать низкоинтенсивные упражнения. Например, бег трусцой, занятия на велотренажерах, пилатес.

"В дни поста лучше избегать силовых тренировок. Однако, если вы хотите поработать с отягощением, оно не должно превышать половины привычного веса. Если вы приседали с 20 кг, то теперь нужно брать 10 кг", — утверждает Елена Соболь, слова которой приводит портал "СЭ".

Она порекомендовала заменить часть силовых упражнений на кардио, растяжку или йогу. Кроме того, отличный вариант для укрепления организма — упражнения ЛФК.

Тренер также напомнила, как нельзя тренироваться во время поста. Соболь уверяет, что самая распространенная тренировочная ошибка во время Великого поста — похудение или сушка. За 40 дней поста и так можно похудеть. Поэтому во время тренировок во время поста нужно пристально следить за здоровьем и состоянием организма. А урезать калорийность рациона дополнительно не стоит.