Дмитрий Губерниев высказался о решении лишить президентской стипендии Камилу Валиеву

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу того, что 17-летняя фигуристка Камила Валиева больше не будет получать президентскую стипендию, так как ее исключили из состава сборной России.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International