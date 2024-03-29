Дмитрий Губерниев высказался о решении лишить президентской стипендии Камилу Валиеву

Губерниев о лишении Валиевой стипендии: "Камила не пропадёт и без куска хлеба не останется"

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу того, что 17-летняя фигуристка Камила Валиева больше не будет получать президентскую стипендию, так как ее исключили из состава сборной России.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кроме того, спортсменку дисквалифицировали от турниров на четыре года из-за её дела о допинге.

"Валиева не пропадёт. Она как человек, который работает и будет работать на телевидении, будет принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной", — сказал Губерниев.

Портал "Чемпионат" пишет, что комментатор назвал несправедливым отстранение Валиевой.

"Мы так и не узнали правды. Наша защита была чёрт знает какая, но без куска хлеба Камила не останется", — добавил Губерниев.

По его словам, девушка найдет место, где можно реализовать свой талант.