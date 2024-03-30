Почему нужно заниматься пилатесом? 6 основных постулатов, на основе которых он стоит

6 основных принципов пилатеса

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Джозеф Пилатес первоначально назвал свою работу "Контрологией". Он основал этот подход тела, разума, духа к движениям на интегративном эффекте центрирования, концентрации, контроля, точности, дыхания и потока. Так какие же они, 6 принципов пилатеса?

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1. Центрирование.

Эта концепция определяется как физическое сосредоточение внимания на центре тела, энергетической области между нижними ребрами и лобковой костью. Все движения в пилатесе исходят из этого центра тела, включая активацию, задействование или расслабление мышц кора и тазового дна.

2. Концентрация.

Если вы уделите упражнению все свое внимание и будете выполнять его с полной отдачей, вы получите от него максимальную отдачу. Вам нужно будет концентрироваться на каждом аспекте движения, чтобы выполнять его оптимально.

3. Контроль.

Каждое упражнение пилатеса должно выполняться с полным мышечным контролем. Ни одна часть тела не должна быть предоставлена самой себе. Все это сознательные, обдуманные движения.

4. Точность.

В пилатесе важно сохранять осознанность на протяжении каждого движения. В каждом упражнении для каждой части тела предусмотрено соответствующее расположение, выравнивание относительно других частей тела и траектория движения. Точность в данном контексте означает обдуманное выполнение каждого движения и шага с использованием определенных форм и приемов для каждого упражнения.

5. Дыхание.

Джозеф Пилатес подчеркивал важность использования в своих упражнениях очень полного дыхания. Большинство упражнений пилатеса координируются с дыханием, и правильное использование дыхания является неотъемлемой частью упражнений пилатеса.

6. Поток.

Все упражнения должны выполняться плавно, изящно и непринужденно. Энергия упражнения соединяет все части тела и равномерно течет по телу.