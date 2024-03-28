Цветы к мемориалу на месте страшной трагедии в "Крокусе Сити Холле" возложили динамовцы

Футболисты "Динамо" возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса Сити Холла"

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболисты "Динамо" возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошла страшная трагедия. Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: ВКонтакте

Футболисты, тренерский штаб и персонал московского "Динамо" принесли цветы к мемориалу на месте страшного теракта к "Крокусу Сити Холлу".

Напомним, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли стрельба и пожар. Число жертв нападения превышает сотню. Некоторые зарубежные команды и сборные по футболу почтили память погибших минутой молчания.