Цветы к мемориалу на месте страшной трагедии в "Крокусе Сити Холле" возложили динамовцы

Футболисты "Динамо" возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошла страшная трагедия. Об этом пишет портал "Чемпионат".
Футболисты, тренерский штаб и персонал московского "Динамо" принесли цветы к мемориалу на месте страшного теракта к "Крокусу Сити Холлу".
Напомним, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли стрельба и пожар. Число жертв нападения превышает сотню. Некоторые зарубежные команды и сборные по футболу почтили память погибших минутой молчания.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.