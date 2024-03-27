54-летняя Джей Ло показала комплекс упражнений для стройной фигуры

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которой сейчас 54 года, имеет подтянутую и стройную фигуру. Дело в том, что она продолжительное время ведёт активный образ жизни, занимается фитнесом. У себя в блоге Джей Ло показала упражнения для стройности, которые сможет выполнить каждый.
Кстати, звезда тренируется не только в спортзале, но и на лужайке у своего дома.
Тренировка певицы, которой она поделилась в блоге, была на растяжку и силовую нагрузку. Большую часть упражнений Лопес делала с гантелями.
Также звезда продемонстрировала, как правильно делать приседания и выпады, подъёмы из положения лёжа для идеального пресса.
Тренировку стоит начинать, по мнению Джей Ло, с растяжки — это важно для разогрева мышц во избежание травм и болевых ощущений при силовых упражнениях.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.