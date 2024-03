54-летняя Джей Ло показала комплекс упражнений для стройной фигуры

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которой сейчас 54 года, имеет подтянутую и стройную фигуру. Дело в том, что она продолжительное время ведёт активный образ жизни, занимается фитнесом. У себя в блоге Джей Ло показала упражнения для стройности, которые сможет выполнить каждый.

Фото: flickr.com by oouinouin from Nanterre, France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic