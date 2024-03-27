Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин заявил, что у России нет планов воевать с НАТО
На автосалоне в Нью-Йорке был представлен обновленный Hyundai Santa Cruz 2025
Путин: заявления в духе "Россия только для русских" вызывают тревогу
Чтобы купить квартиру, московской семье нужно копить больше 7 лет
Чем посыпать грядки, если нужно много клубники
Успешное старение: привычки, которые помогут сохранить молодость и здоровье
Врач Садыков посоветовал не сдавать анализ на холестерин и уровень витамина Д
Паста Карбонара с курицей: несложный и очень вкусный ужин для всей семьи
В Подмосковье налоги на недвижимость поднимутся на 10%
54-летняя Джей Ло показала комплекс упражнений для стройной фигуры

Дженнифер Лопес показала домашнюю тренировку для стройности фигуры

Спорт

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которой сейчас 54 года, имеет подтянутую и стройную фигуру. Дело в том, что она продолжительное время ведёт активный образ жизни, занимается фитнесом. У себя в блоге Джей Ло показала упражнения для стройности, которые сможет выполнить каждый.

Дженнифер Лопес показала домашнюю тренировку для стройности фигуры
Фото: flickr.com by oouinouin from Nanterre, France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кстати, звезда тренируется не только в спортзале, но и на лужайке у своего дома.

Тренировка певицы, которой она поделилась в блоге, была на растяжку и силовую нагрузку. Большую часть упражнений Лопес делала с гантелями.

Также звезда продемонстрировала, как правильно делать приседания и выпады,  подъёмы из положения лёжа для идеального пресса.

Тренировку стоит начинать, по мнению Джей Ло, с растяжки — это важно для разогрева мышц во избежание травм и болевых ощущений при силовых упражнениях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю

Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.

МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Рассматриваем несколько способов, как использовать картон и газеты в огороде
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря
Последние материалы
NC: избыток белка в диете беременной женщины влияет на форму лица ребенка
Владимир Путин предупредил, что аэродромы третьих стран, с которых будут взлетать самолёты F-16 ВВС Украины станут законной целью
Малиновская прокомментировала новость о признании Пугачёвой иноагентом
"Яндекс" будет возвращать стоимость поездок при катастрофах, массовой эвакуации и ЧС
Кинологи назвали факторы, которые помогут решить: завести собаку или нет
Пирог с яблоками и карамелью: сладкий карамельный соус делает выпечку бесподобной
Ограничения использования золы: когда следует избегать и почему
Ответственность владельца аварийного рудника "Пионер" застрахована в СК "СОГАЗ"
Кибермошенники начали создавать поддельные сайты отелей Турции
Проактивный уход за кожей: новый взгляд на старение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников