4 лучших упражнения для наг на тренажере Смита, которые сделают ваши тренировки эффективнее, а тело сильнее

Тренажер Смита очень универсален. Он позволяет вам поднимать значительно более тяжелые веса с гораздо меньшим риском для ваших суставов и мышц. Включение по крайней мере нескольких упражнений на тренажере Смита в тренировку приведет к значительному увеличению силы по всем направлениям.
Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
1. Статические выпады.
Встаньте под перекладину, слегка согнитесь и перенесите вес (на заднюю поверхность плеч).
Сделайте шаг правой ногой вперед, а левой назад в положение выпада.
Медленно опускайтесь в выпад, останавливаясь, когда передняя часть бедра будет параллельна полу.
Жмите назад, пока ваша правая нога не станет почти прямой, но остановитесь, прежде чем выпрямляться полностью.
Еще раз опустите спину в выпад.
Повторите по желанию, выставив правую ногу вперед, затем поменяйте ноги, чтобы завершить комплекс.
2. Отработанные приседания.
Встаньте под перекладину, слегка согнитесь и перенесите вес (на заднюю поверхность плеч).
Поставьте обе ноги перед собой, примерно на 45 — 50 см впереди перекладины. Пальцы ног направьте прямо вперед и расставьте ступни чуть меньше, чем на ширине плеч.
Прислонитесь спиной к перекладине и согните колени так, чтобы перекладина скользила вниз по поручню. Ваше тело должно находиться в положении "сидя” (аналогично приседаниям у стены).
Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу.
Выдохните и напрягите мышцы ног, чтобы подняться обратно в положение, близкое к стоячему.
Сделайте паузу вверху, чтобы сосчитать 1. Повторяйте по желанию.
3. Румынская становая тяга.
Встаньте прямо перед перекладиной, просто касаясь металла лодыжками.
Наклонитесь вперед бедрами, наклонитесь и возьмитесь за перекладину.
Держите ноги напряженными и прямыми (но не сгибайте колени), используя силу ягодичных мышц, подколенных сухожилий и поясницы для поднятия веса, когда вы стоите прямо.
Сделайте паузу в верхней части, чтобы выставить бедра вперед и напрячь ягодичные мышцы.
Делайте вдох, когда вы под контролем опускаетесь к земле.
Остановитесь непосредственно перед тем, как перекладина коснется ваших лодыжек.
При подъеме выдыхайте. Повторяйте по желанию.
4. Отдача ягодичных мышц.
Встаньте на четвереньки перед тренажером Смита. Заведите правую ногу за спину и упритесь подошвой в нижнюю часть перекладины.
Напрягите ягодичные мышцы, чтобы поднять штангу как можно выше.
Внимание должно быть полностью сосредоточено на ягодичных мышцах — не используйте нижнюю часть спины для поднятия веса.
Опустите вес обратно в исходную точку, делая вдох, позволяя мышцам расслабиться.
При толчке вверх делайте выдох. Повторяйте по желанию.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ