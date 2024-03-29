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4 лучших упражнения для наг на тренажере Смита, которые сделают ваши тренировки эффективнее, а тело сильнее

Лучшие упражнения для наг на тренажере Смита

2:57
Спорт

Тренажер Смита очень универсален. Он позволяет вам поднимать значительно более тяжелые веса с гораздо меньшим риском для ваших суставов и мышц. Включение по крайней мере нескольких упражнений на тренажере Смита в тренировку приведет к значительному увеличению силы по всем направлениям.

Лучшие упражнения для наг на тренажере Смита
Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Статические выпады.

  • Встаньте под перекладину, слегка согнитесь и перенесите вес (на заднюю поверхность плеч).
  • Сделайте шаг правой ногой вперед, а левой назад в положение выпада.
  • Медленно опускайтесь в выпад, останавливаясь, когда передняя часть бедра будет параллельна полу.
  • Жмите назад, пока ваша правая нога не станет почти прямой, но остановитесь, прежде чем выпрямляться полностью.
  • Еще раз опустите спину в выпад.
  • Повторите по желанию, выставив правую ногу вперед, затем поменяйте ноги, чтобы завершить комплекс.

2. Отработанные приседания.

  • Встаньте под перекладину, слегка согнитесь и перенесите вес (на заднюю поверхность плеч).
  • Поставьте обе ноги перед собой, примерно на 45 — 50 см впереди перекладины. Пальцы ног направьте прямо вперед и расставьте ступни чуть меньше, чем на ширине плеч.
  • Прислонитесь спиной к перекладине и согните колени так, чтобы перекладина скользила вниз по поручню. Ваше тело должно находиться в положении "сидя” (аналогично приседаниям у стены).
  • Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу.
  • Выдохните и напрягите мышцы ног, чтобы подняться обратно в положение, близкое к стоячему.
  • Сделайте паузу вверху, чтобы сосчитать 1. Повторяйте по желанию.

3. Румынская становая тяга.

  • Встаньте прямо перед перекладиной, просто касаясь металла лодыжками.
  • Наклонитесь вперед бедрами, наклонитесь и возьмитесь за перекладину.
  • Держите ноги напряженными и прямыми (но не сгибайте колени), используя силу ягодичных мышц, подколенных сухожилий и поясницы для поднятия веса, когда вы стоите прямо.
  • Сделайте паузу в верхней части, чтобы выставить бедра вперед и напрячь ягодичные мышцы.
  • Делайте вдох, когда вы под контролем опускаетесь к земле.
  • Остановитесь непосредственно перед тем, как перекладина коснется ваших лодыжек.
  • При подъеме выдыхайте. Повторяйте по желанию.

4. Отдача ягодичных мышц.

  • Встаньте на четвереньки перед тренажером Смита. Заведите правую ногу за спину и упритесь подошвой в нижнюю часть перекладины.
  • Напрягите ягодичные мышцы, чтобы поднять штангу как можно выше.
  • Внимание должно быть полностью сосредоточено на ягодичных мышцах — не используйте нижнюю часть спины для поднятия веса.
  • Опустите вес обратно в исходную точку, делая вдох, позволяя мышцам расслабиться.
  • При толчке вверх делайте выдох. Повторяйте по желанию.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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