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Кафельников назвал "бредом сивой кобылы" требования МОК к российским участникам ОИ-2024

Чемпион ОИ Кафельников: МОК не имеет права требовать осуждения СВО у российских атлетов

2:04
Спорт

Олимпийский чемпион и известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал требования, предъявляемые Международным олимпийским комитетом (МОК) к российским спортсменам в связи с участием в Олимпийских играх-2024.

Чемпион ОИ Кафельников: МОК не имеет права требовать осуждения СВО у российских атлетов
Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

Знаменитый теннисист отметил, что, хотя российские атлеты, выступающие в нейтральном статусе, обычно подписывают соответствующие документы, никто не может требовать от них выступать с осуждением действий правительства своей страны или Специальной военной организации на Украине.

Кафельников выразил непонимание по поводу требований МОК к российским спортсменам и считает их бессмысленными.

Он упомянул, что российские теннисисты, заполняя документы, не сталкивались с подобными условиями. По его мнению, в случае выступления под нейтральным флагом могут быть некоторые ограничения. Но требование обсуждения политических вопросов, таких как Специализированная военная организация, неуместно и не должно применяться к спортивной сфере, пишет Газета.Ru, приводя слова теннисиста.

"Не понимаю, какие требования МОК может предъявлять к российским спортсменам. Никто не должен подписывать никаких бумаг, это бред сивой кобылы. Российские теннисисты сейчас заполняли документы, и ничего подобного не было… Никто не может потребовать обсуждения СВО, этого и близко быть не может", — сказал Кафельников.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Олимпийский комитет также сообщил, что российские спортсмены, желающие участвовать в Олимпийских играх, должны будут подписать обновленные условия участия, включающие обязательство соблюдения Олимпийской хартии и "мирной миссии олимпийского движения". Спортсмены из России и Белоруссии не будут учитываться при подсчете медалей. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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