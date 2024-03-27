Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на среда второй недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Среда

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Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела, а не только руки. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в свой план тренировок на этот месяц, чтобы не зацикливаться на одном.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

День 10. Модифицированное отжимание Plyo.

Начнем выполнение этого упражнения с измененного положения отправной планки. Станем устойчиво на колени, прямо под плечи поставив руки. Для лучшей фиксации, упритесь кончиками пальцев ног в пол.

Задействуем кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику. Для создания равновесия и правильной позиции, зафиксируйте мышцы бедер, отведите плечи вниз и от ушей и разведите локти в стороны, чтобы образовать угол 45 градусов между руками и телом.

Медленно опускаем корпус, останавливаемся на высоте 3 дюймов над полом, придерживая кор в напряженном состоянии на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы ваше тело образовывало прямую линию от головы до колен.

Отталкиваемся от пола и быстро поднимаем руки, создавая прыжковое движение, затем плавно опускаем их обратно на пол. Это одно полное повторение.

Повторите это упражнение 10 раз.