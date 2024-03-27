Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблочный смузи: как приготовить
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома
До последней капли: маски мгновенного эффекта
В Кисловодске восстановят Поляну Песен — популярную в советское время достопримечательность
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Рогов: Зеленский уволил Данилова из-за оскорбления Ли Хуэя
Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета
Пошагово рассказываем, как успешно вырастить аспарагус
Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на среда второй недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Среда

1:16
Спорт

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела, а не только руки. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в свой план тренировок на этот месяц, чтобы не зацикливаться на одном.

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Среда
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

День 10. Модифицированное отжимание Plyo.

  • Начнем выполнение этого упражнения с измененного положения отправной планки. Станем устойчиво на колени, прямо под плечи поставив руки. Для лучшей фиксации, упритесь кончиками пальцев ног в пол.
  • Задействуем кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику. Для создания равновесия и правильной позиции, зафиксируйте мышцы бедер, отведите плечи вниз и от ушей и разведите локти в стороны, чтобы образовать угол 45 градусов между руками и телом.
  • Медленно опускаем корпус, останавливаемся на высоте 3 дюймов над полом, придерживая кор в напряженном состоянии на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы ваше тело образовывало прямую линию от головы до колен.
  • Отталкиваемся от пола и быстро поднимаем руки, создавая прыжковое движение, затем плавно опускаем их обратно на пол. Это одно полное повторение.
  • Повторите это упражнение 10 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты

Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.

На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Последние материалы
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома
До последней капли: маски мгновенного эффекта
В Кисловодске восстановят Поляну Песен — популярную в советское время достопримечательность
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Рогов: Зеленский уволил Данилова из-за оскорбления Ли Хуэя
Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета
Пошагово рассказываем, как успешно вырастить аспарагус
Певица Сюзанна Вега признана прародительницей MP3 за песню "Tom’s Diner"
Строительство жилья в России выросло на 7,5% в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников