Только один банк согласился предоставить кредит в миллион евро, чтобы бывший футболист "Барселоны" вышел из тюрьмы

Единственный банк одобрил кредит в €1 млн бывшему защитнику клуба "Барселона" Дани Алвесу, чтобы он вышел из тюрьмы под залог.
Суд Барселоны разрешил временно освободить экс-футболиста "Барселоны" из-под стражи под залог на время рассмотрения апелляции. Дани нужно будет будет сдать паспорта гражданина Бразилии и Испании и появляться в национальном суде раз в семь дней.
Издание La Vanguardia пишет, что Алвес не может сам заплатить всю сумму, поэтому он обратился за помощью к отцу своего экс-партнера по сборной Бразилии Неймара, но тот отказал.
Адвокаты Дани попросили банки помочь в предоставлении кредита. Большинство отказали для сохранения репутации, но один согласился.
Напомним, что с 22 февраля этого года Алвес находится в тюрьме — получил 4,5 года по делу об изнасиловании.
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