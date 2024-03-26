Только один банк согласился предоставить кредит в миллион евро, чтобы бывший футболист "Барселоны" вышел из тюрьмы

Семья экс-футболиста "Барселоны" Алвеса собирается взять в кредит €1 млн для его освобождения из тюрьмы

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Единственный банк одобрил кредит в €1 млн бывшему защитнику клуба "Барселона" Дани Алвесу, чтобы он вышел из тюрьмы под залог.

Фото: memoria.ebc.com.br by Tânia Rêgo/ABr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Суд Барселоны разрешил временно освободить экс-футболиста "Барселоны" из-под стражи под залог на время рассмотрения апелляции. Дани нужно будет будет сдать паспорта гражданина Бразилии и Испании и появляться в национальном суде раз в семь дней.

Издание La Vanguardia пишет, что Алвес не может сам заплатить всю сумму, поэтому он обратился за помощью к отцу своего экс-партнера по сборной Бразилии Неймара, но тот отказал.

Адвокаты Дани попросили банки помочь в предоставлении кредита. Большинство отказали для сохранения репутации, но один согласился.

Напомним, что с 22 февраля этого года Алвес находится в тюрьме — получил 4,5 года по делу об изнасиловании.