Стало известно, что делал Мэтью Макконахи, чтобы на съёмках быть в форме

Your browser does not support the audio element.

Мэтью Макконахи — актёр, который ко всем своим ролям относится максимально ответственно. Он не боится экспериментов со своим телом. Тренер Борис Ильин разобрал популярную тренировку актёра, с помощью которой он готовился к одной из своих ролей.

Фото: flickr.com by Moody College of Communication from Austin, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license