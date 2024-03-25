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Стало известно, что делал Мэтью Макконахи, чтобы на съёмках быть в форме

Фитнес-инструктор Ильин разобрал популярную тренировку актера Макконахи перед съёмками в фильме

1:45
Спорт

Мэтью Макконахи — актёр, который ко всем своим ролям относится максимально ответственно. Он не боится экспериментов со своим телом. Тренер Борис Ильин разобрал популярную тренировку актёра, с помощью которой он готовился к одной из своих ролей.

Фитнес-инструктор Ильин разобрал популярную тренировку актера Макконахи перед съёмками в фильме
Фото: flickr.com by Moody College of Communication from Austin, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Если посмотреть кадры из фильма "Супер Майк" 2012 года, там Макконахи накаченный. А вот уже через год в картине "Далласский клуб покупателей" он предстал в образе болезненно худого человека, заболевшего СПИДом. Актёр может как привести себя в форму, так и намеренно растерять её за короткое время.

Во время подготовки к ролям ему помогают люди, которые формируют для него программы тренировок и составляют диеты.

Судя по фото, Мэтью и сейчас находится в хорошей форме, у него отлично развиты грудные мышцы, руки, но нет выраженных кубиков пресса. Однако для роли в фильме "Супер Майк" ему нужны были железные мышцы пресса, ведь он играл стриптизёра.

Пресс, по словам тренера, он скорее всего тренировал следующим образом: планка на прямых руках — 30 сек;планка на предплечьях — 30 сек;отдых — 15 сек;планка на прямых руках — 30 сек;планка в упоре лёжа с коленом у локтя — 30 сек;отдых — 15 сек;планка на предплечьях — 30 сек; планка на боку — 30 сек; отдых — 15 сек.

К фильму "Власть огня" актёр готовился на своём ранчо в Техасе, где он ежедневно пробегал по шесть километров, а затем добивал себя в тренажёрном зале. Макконахи держал диету, как говорит Ильин, в неё входили молочные продукты, овощи, курица и говядина. И подготовка дала свои результаты, в фильме он выглядит очень грозно и устрашающе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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