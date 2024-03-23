Фитнес-инструктор Груздо назвала плюсы растяжки: хороша для здоровья и подвижности суставов

Тренер Алеся Груздо рассказала о преимуществах стретчинга: можно делать в любое время суток

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Фитнес-инструктор Алеся Груздо назвала плюсы занятия растяжкой.

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"Стретчинг хорош для здоровья и подвижности суставов. Дело в том, что хрящи и связки не имеют кровоснабжения и единственный вариант доставить им питание — упражнения на растяжку", — объяснила Алеся Груздо порталу "СЭ".

Кроме того, координация улучшается после занятий стретчингом. Еще растяжка отлично влияет на настроение, снимает нервное напряжение.

"Растяжку можно делать в любое время суток, главное, не после еды. Ее можно совместить с другими видами нагрузок, например с силовыми тренировками", — отметила тренер.

Добавим, что стретчинг помогает облегчить мышечную усталость и болезненные ощущения.