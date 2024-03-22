Стеллато-Дудек одержала победу в парных соревнованиях по фигурному катанию на чемпионате мира вместе с Максимом Дешамом

Канадские фигуристы Стеллато-Дудек и Дешам победили на чемпионате мира

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Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам — фигуристы из Канады смогли выиграть чемпионат мира, в парном соревновании.

Фото: wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На турнире в Монреале после двух программ канадцы набрали 221,56 баллов. Фигуристы из Японии набрали 217,88 очков и заняли второе место. А на третьем месте стоят германские фигуристы, набравшие 210,40 баллов.

Стеллато-Дудек 40 лет. Это делает ее самой взрослой победительницей чемпионата мира по фигурному катанию. До нее самой возрастной победительницей была фигуристка из Финляндии — 38-летняя Людовика Якобссон, в 1923 году.