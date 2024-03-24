Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похудение без усилий: советы фитнес-тренера Джея Ментуса
Доктор Лысак посоветовал, как поддержать здоровье этой весной
Для молодых семей могут отменить первичный взнос по ипотеке
Правила этикета и запреты в разных странах, которые необходимо знать туристам
Томат "Бочка Мёда" удивит сладким вкусом
Кристина Орбакайте отменила тур по России, вернулась в США для концертов
Почему опытные водители стучат ногой по колесам перед поездкой?
Когда эмоции больше не поддаются контролю: три быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться
Каждая пятая семья готова покупать квартиры на стадии котлована
Поднимаем настроение и занимаемся спортом весной: о видах спорта, которыми лучше заниматься в это время года

Весенние виды спорта, которые понравятся всем

1:27
Спорт

Уже наступила весна и пора перебираться из душных спортзалов на улицу и радоваться свежему воздуху и солнцу. Одеваемся поудобнее и вперёд навстречу здоровью.

Весенние виды спорта, которые понравятся всем
Фото: Wikipedia by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Бег на свежем воздухе

Среди самых популярных видов спорта — бег на свежем воздухе. Практически все любители спорта занимаются им почти каждый день, но именно весной целые группы бегунов появляются в лесах и парках по всей стране.

Пробежки в парках и по набережным города — отличный способ насладиться живописной природой, тёплой погодой и спокойным отдыхом от работы.

Прогулки на роликовых коньках

В эти тёплые дни на улицах города можно встретить не только молодёжь, но и семейные пары на роликах и с колясками.

Плавание

Ещё один самый простой, доступный и увлекательный вид спорта — плавание. Им можно заниматься в плавательном бассейне, ловя солнечные лучи из больших окон павильона.

Воркаут

Современное направление уличного фитнеса и гимнастики известное как дворовые виды спорта или тренировки, предполагает выполнение упражнений на спортивных площадках, турниках и лестницах и является любимым среди молодёжи.

Спортивные занятия на пляже

Пляжный волейбол и футбол — популярные виды спорта среди любителей активного образа жизни, но играть на пляже ранней весной не всегда возможно. Но ведь и в волейбол, и в футбол можно играть практически где угодно.

Весна за здоровый образ жизни!
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива

Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.

Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Ещё один подозреваемый в совершении теракта в "Крокусе" заявил о вербовке в Telegram
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Последние материалы
Кристина Орбакайте отменила тур по России, вернулась в США для концертов
Почему опытные водители стучат ногой по колесам перед поездкой?
Когда эмоции больше не поддаются контролю: три быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться
Каждая пятая семья готова покупать квартиры на стадии котлована
Вырванный пистолет на АЗС: что делать и почему это считается ДТП?
Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Врач Терушкин предупреждает, что скроллинг перед сном и частые перекусы могут негативно сказаться на здоровье
Новая процедура для лица, которая обеспечит лифтинг и сияние
Весенние виды спорта, которые понравятся всем
Топ-5 опасных мест в мире, которые привлекают туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников