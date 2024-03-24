Поднимаем настроение и занимаемся спортом весной: о видах спорта, которыми лучше заниматься в это время года

Весенние виды спорта, которые понравятся всем

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уже наступила весна и пора перебираться из душных спортзалов на улицу и радоваться свежему воздуху и солнцу. Одеваемся поудобнее и вперёд навстречу здоровью.

Фото: Wikipedia by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Бег на свежем воздухе

Среди самых популярных видов спорта — бег на свежем воздухе. Практически все любители спорта занимаются им почти каждый день, но именно весной целые группы бегунов появляются в лесах и парках по всей стране.

Пробежки в парках и по набережным города — отличный способ насладиться живописной природой, тёплой погодой и спокойным отдыхом от работы.

Прогулки на роликовых коньках

В эти тёплые дни на улицах города можно встретить не только молодёжь, но и семейные пары на роликах и с колясками.

Плавание

Ещё один самый простой, доступный и увлекательный вид спорта — плавание. Им можно заниматься в плавательном бассейне, ловя солнечные лучи из больших окон павильона.

Воркаут

Современное направление уличного фитнеса и гимнастики известное как дворовые виды спорта или тренировки, предполагает выполнение упражнений на спортивных площадках, турниках и лестницах и является любимым среди молодёжи.

Спортивные занятия на пляже

Пляжный волейбол и футбол — популярные виды спорта среди любителей активного образа жизни, но играть на пляже ранней весной не всегда возможно. Но ведь и в волейбол, и в футбол можно играть практически где угодно.